“Checo” acaba sexto en primeros libres del GP de Hungría; Sainz y Verstappen lideran

Ciudad de México, 29 de julio (AS).- Carlos Sainz está en su mejor momento de la temporada. Lo dictan las sensaciones, lo dicen los resultados: desde Mónaco, ha sido segundo o primero en todas las carreras que ha terminado a excepción de Francia, cuando tenía que remontar desde la 19ª posición de la parrilla por el cambio de motor, y aun así fue quinto. El madrileño sigue en Hungría justo donde lo dejó en Paul Ricard y lidera el primer entrenamiento libre en Hungaroring por delante de Verstappen (0.130) y Leclerc (0.289). Max rebajó a última hora el mejor registro de Charles, pero Carlos sí fue capaz de batir los tiempos de Red Bull cuando montó la goma blanda.

