“Checo” Pérez sale con dificultades en las primeras prácticas del GP de Hungría

Ciudad de México, 29 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez llega al Gran Premio de Hungría con el objetivo de regresar al podio previo al período vacacional de la Fórmula 1. El tapatío ya dio vuelta a la página de lo sucedido en Francia, donde perdió el tercer lugar en las últimas vueltas, para ahora encara la carrera en el Hungaroring que no lo lo ha tratado bien, pues su mejor resultado hasta ahora en dicho es circuito es un séptimo lugar.

“Checo” continúa batallando para encontrar el balance correcto de su RB18 en esta parte de la temporada donde los resultados han ido hacia abajo en comparación de lo mostrado en la primera parte del año. En la primeras prácticas del GP de Hungría el piloto de Red Bull volvió a quedar lejos de los líderes y deberá encontrar esas décimas en la clasificación, pues en esta pista la posición de arranque es vital en sus aspiraciones en la carrera.

SEXTO EN LA PRIMERA PRÁCTICA LIBRE

En la primera sesión del día, “Checo” se quedó a ocho décimas del líder Carlos Sainz. El piloto mexicano sigue trabajando arduamente para encontrar el balance correcto del RB18 luego de lo que pasó en Francia, donde batalló todo el fin de semana. En Hungría, Sergio por momentos se mantuvo en el cuarto lugar pero al final fue superado por Norris y Russell. El momento curioso de la práctica libre 1 fueron los estornudos de “Checo2 que la transmisión internacional captó.

NOVENO EN LA P2

Para la segunda sesión del día, “Checo” cayó todavía más en el clasificador al quedar en el noveno lugar con un tiempo de 1.19.397. En simulación de clasificación, Ferrari se vio superior a Red Bull, sin embargo, “Checo” quedó muy atrás de su coequipero Verstappen quien fue cuarto. Para la segunda parte de la práctica los equipos cargaron los tanques para evaluar el ritmo de carrera, donde Pérez fue consistente girando en el 1.24, pero en esa línea los de Maranello se volvieron a ver superiores.

