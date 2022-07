“Por mí, lo mataba, pero no”. Padre de Regina Blandón habla sobre abusador de su hija

El padre de Regina Blandón habló del tema anteriormente y dijo que “no fue tan grave” el abuso que vivió su hija de pequeña, sin embargo, en una nueva entrevista confesó que la rabia que sintió cuando se enteró sobre los hechos.

Los Ángeles, 29 de julio (LaOpinión).- Parece que Roberto Blandón, padre de la actriz Regina Blandón, no sabe qué decir sobre el abuso que vivió su hija cuando era pequeña por parte de un trabajador de su hogar, un episodio que marcó a Regina. Anteriormente el actor había minimizado el tema y dijo que “no fue tan grave”, pero en una nueva entrevista confesó que sintió mucha rabia al enterarse de lo sucedido.

Relató que en ese momento él creyó que era capaz de asesinarlo, pero no lo hizo porque sabía que hoy en día estaría en prisión: “Obviamente como papá lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Yo, por mí, lo mataba, pero pues no, era cárcel”, compartió.

“Al final de cuentas, fue un desagradable momento y, como te digo, ya cerramos la página”, fue lo que dijo la celebridad sobre este acto violento que piensa que está en el pasado.

La primera vez que Regina Blandón habló sobre esta desagradable experiencia fue en una entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascurain. En ella, la actriz comentó sobre este abuso del que fue víctima en su infancia.

Confesó que muchas veces las personas no le dan el peso a la violencia que viven las mujeres cuando viven este tipo de situaciones: “Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando… entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”, sentenció.

“Llevaba años y años -trabajando en su casa-. Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, relató sobre el abuso sufrió por parte del esposo de la cocinera de su hogar.

Contó que a pesar de que por miedo no quería decir nada sobre esta situación, confesó la situación a uno de sus primos, quien le informó a su familia: “Les dijo a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor”.

Regina Blandón se abrió en la entrevista y expresó que por años fue a terapia; aunque resaltó que este es solamente uno de los abusos que a diario se viven en México. “Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda. Muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México, en todos los estratos”.

Concluyó la entrevista, diciéndole al público que están viviendo lo mismo que lo hablen, pues son heridas que tardan en sanar: “Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.