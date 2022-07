La inflación pega a habitantes en EU, pero petroleras reportan ganancias récord

Por Cathy Bussewitz

NUEVA YORK (AP) — Las empresas petroleras estadounidenses registraron ganancias sin precedentes en los últimos meses en momentos en que la gente enfrenta dificultades para pagar por la gasolina, la comida y otras necesidades básicas.

Este viernes Exxon Mobil reportó ganancias del orden de los 17 mil 850 millones de dólares en el segundo trimestre y Chevron reportó 11 mil 620 millones, también récord para la empresa. La británica Shell igualmente dijo que había logrado ganancias jamás vistas.

Los altos precios de los productos energéticos golpean a los consumidores y han pasado a ser un factor político importante. El mes pasado el Presidente Joe Biden dijo que “Exxon ganó más dinero que Dios este año”.

Las ganancias récord marcan un giro impresionante en relación con los primeros días de la pandemia del COVID-19, en que las ciudades se paralizaron y la demanda de combustibles se vino abajo. Hubo numerosas quiebras y miles de despidos.

El sector energético está acostumbrado a los ciclos de expansión y contracción. Pero debido a la guerra de Ucrania, que redujo el suministro de petróleo y de gas, y otros factores, los precios altos podrían durar bastante tiempo.

“Es algo devastador”, afirmó Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. Agregó que los más afectados son las familias de bajos ingresos y los trabajadores esenciales. “Vives ajustado y esto representa otros 40 o 50 dólares semanales extras”, manifestó.

Wolf propone que el Gobierno cobre impuestos a las empresas energéticas y que “redistribuyan parte de esas ganancias, haciéndolas llegar a las familias que pasan apuros”.

La inflación ya está cambiando la forma en que la gente se maneja e incluso sus hábitos alimenticios. También cambia su consumo de energía.

En Estados Unidos, dos tercios de las personas cambiaron sus hábitos al volante y su estilo de vida. La mayoría usa menos el auto y trata de combinar salidas, de acuerdo con el portavoz de AAA Andrew Gross. Un dos por ciento de los encuestados por AAA dijo que habían comprado vehículos eléctricos en los últimos cuatro meses. “Alteraron su estilo de vida para hacer frente a estos precios altos”, dijo Gross.

Exxon aumentó su producción de petróleo y gas en momentos en que los precios del barril giran en torno a los 100 dólares. Los ingresos de Exxon llegaron a los 115 mil 680 millones de dólares en el segundo trimestre, comparado con los 67 mil 740 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los precios del gas natural y del líquido también subieron por la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia, uno de los principales proveedores de gas natural. Muchas naciones europeas se afanan por encontrar fuentes alternativas al gas natural ruso y se disputan el que está disponible, provocando un aumento en los precios y alimentando la inflación.

