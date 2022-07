Juicio de Twitter contra Elon Musk comenzará el 17 de octubre; durará 5 días

La demanda de Twitter contra Elon Musk por su decisión de rescindir su acuerdo de adquisición de 44 mil millones de dólares irá a cinco días de juicio; el empresario podría contrademandar a la plataforma y solicitar un pago por daños y perjuicios financieros.

Tijuana, 29 de julio (Zeta).- Según una presentación judicial hecha pública este 29 de julio del 2022, un Juez de Delaware ordenó llevar a cabo un juicio de cinco días que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre del presente año, en la demanda presenada por Twitter contra el empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha red social.

Los abogados de la persona más rica del mundo han dicho que el empresario podría presentar contrademandas, esencialmente su propia demanda contra Twitter, en la que podría pedir un pago por daños y perjuicios financieros por el disputado acuerdo.

Twitter demandó, el 12 de julio del 2022, al empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha red social, y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión a los 54.20 dólares por acción de la plataforma acordados.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él -a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware- es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, indica la demanda de la red social.

Las acciones de Twitter cayeron más de 11 por ciento el 11 de julio del 2021, en el primer día que cotizaron después de que el multimillonario dijera que retiraría su oferta de compra de la compañía y que la red social prometiera llevar a Musk ante los tribunales para mantener el acuerdo.

Musk publicó un meme la noche del 10 de julio del 2022, con imágenes de él mismo riéndose con subtítulos. “Dijeron que no podía comprar Twitter. Entonces no revelarían la información del bot. Ahora me quieren obligar a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar la información del bot en la corte”, indicó el multimillonario en el tuit. Después, una imagen del actor Chuck Norris jugando al ajedrez con un solo peón en su lado del tablero, y piezas completas en el otro. “Chuckmate”, escribió.

El empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, anunció el 8 de julio del 2022, que enviaría una carta al Consejo de Administración de Twitter, en la que dijo que cancelaría la adquisición de dicha red social, por un monto prometido de 44 mil millones de dólares.

El cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors, afirmó en una presentación regulatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que está cancelando la compra, porque Twitter está “en incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones” del acuerdo original, que se firmó en abril de este año.

Según diversas agencias internacionales y especializadas en negocios, Twitter no respondió de inmediato a los mensajes para hacer comentarios. Además, no está del todo claro si el directorio de dicha red social aceptará la tarifa de ruptura de un mil millones de dólares o si habrá una batalla judicial por el acuerdo.

El abogado de Musk, Mike Ringler, declaró que el acuerdo se canceló porque el multimillonario no cree que Twitter haya proporcionado información adecuada respecto a cuántas cuentas falsas y de spam están activas, interactuando en la red social.

El litigante afirmó en una carta dirigida a Twitter, que la compañía está “incumpliendo materialmente múltiples disposiciones” de su acuerdo con Musk, al supuestamente no proporcionar suficiente información.

“A veces, Twitter ha ignorado las solicitudes del Sr. Musk, a veces las ha rechazado por razones que parecen injustificadas y, a veces, ha afirmado cumplir mientras le da al Sr. Musk información incompleta o inutilizable”, dijo Ringer en la misiva.

El precio de las acciones de Twitter se desplomaron más del cinco por ciento, el 8 de julio del 2022, para cerrar en 36.81 dólares después de que surgieran informes de que el acuerdo estaba en grave peligro, antes de caer otro seis por ciento en las operaciones posteriores al cierre, a alrededor de 34.50 dólares, tras la presentación del aviso ante la SEC.

ELON MUSK PONE EN PAUSA COMPRA DE TWITTER POR USUARIOS FALSOS Y SPAM

El empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, anunció el 13 de mayo del 2022, que suspendía de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles respecto la proporción de cuentas falsas en dicha red social.

“Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 por ciento de los usuarios”, indicó en un tuit el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors.

Tras este mensaje, la acción del grupo retrocedió un 20 por ciento en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street, situándose muy por debajo de los 54.2 dólares por acción, propuestos por el multimillonario. “Sigo comprometido con la adquisición”, escribió Musk horas después de su primer anuncio.

El 25 de abril del 2022, el empresario sudafricano informó que compró Twitter, red social que accedió a ser adquirida a 54.20 dólares la acción. Pagó en total alrededor de 44 mil millones de dólares.

El hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 264.6 miles de millones (según Forbes), y con más de 83 millones de seguidores en Twitter, dijo que quiere “transformar” la plataforma haciéndola privada, fuera de la vista de los inversionistas, reguladores y otros.

“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk en un comunicado anunciando el acuerdo.

El emprendedor de origen sudafricano también indicó en su comunicado que quería “hacer que Twitter [que tiene más de 217 millones de usuarios diarios] fuera mejor que nunca”.

Por su parte, Bret Taylor, presidente de Twitter, dijo que la junta había “llevado a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación”.

“La transacción propuesta generará una prima en efectivo sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter”, agregó el director ejecutivo de la red social, a través de un comunicado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA TIJUANA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.