Mujer acusa a Thomas Partey, jugador del Arsenal, por violación durante fiesta

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 29 de julio (LaOpinión).- Una mujer acusó a Thomas Partey, futbolista del Arsenal de la Premier League, de haberla agredido sexualmente durante una fiesta del futbolista en Ibiza, España. La presunta víctima subió varios hilos en Twitter dando detalles de los hechos ocurridos.

“Me desperté con él abofeteando en la cara y forzándolo en mi boca. Le rogué que se detuviera y le dije que iba a vomitar, se rió y se limitó a forzarse en mi boca mientras yo lloraba y lo empujaba. Me desmayé y me desperté con dolor vaginal y al día siguiente sangré”, expuso la mujer.

En otro de los tuits está una conversación en Whatsapp donde explica que presuntamente los hechos ocurrieron durante una fiesta a la que el jugador la obligó a ir, a pesar de que iba otro grupo de mujeres.

I woke up to him slapping me in the face and forcing it in my mouth. I begged him to stop and told him I was going to throw up, he laughed and confined to force himself in my mouth as I cried and pushed him off.

I passed out and woke up sore vaginally and the next day I bled https://t.co/F2It9dbTy3

