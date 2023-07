ONU recorta ayuda alimentaria a millones de personas por “crisis de financiamiento”

Por Edith M. Lederer

Naciones Unidas, 29 de julio (AP).— Naciones Unidas se ha visto obligada a reducir los alimentos, los pagos en efectivo y la asistencia a millones de personas en muchos países debido a una “paralizante crisis de financiamiento” que ha reducido las donaciones a casi la mitad mientras el hambre aguda alcanza niveles récord, dijo un alto funcionario el viernes.

Al menos 38 de los 86 países en los que opera el Programa Mundial de Alimentos ya han sufrido recortes o los padecerán pronto, incluyendo Afganistán, Siria, Yemen y África Occidental, explicó Carl Skau, director ejecutivo adjunto del PMA, en una conferencia de prensa.

La agencia necesita 20 mil millones de dólares para repartir ayuda entre todos los que la necesitan, pero cuenta con disponer de entre 10 mil y 14 mil millones, que es lo mismo que ha recibido en los últimos años, agregó.

Las necesidades humanitarias se “dispararon” en 2021 y 2022 debido a la pandemia de la COVID-19 y a la guerra en Ucrania y sus implicaciones globales. “Esas necesidades siguen creciendo, esos condicionantes siguen existiendo (…) pero la financiación se está agotando. Así que estamos viendo que 2024 (será) aún más calamitoso”, dijo.

