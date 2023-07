Crenshaw a El País: “No vamos a invadir México”; busca reunión con AMLO

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El congresista Dan Crenshaw, una estrella conservadora del Partido Republicano en Texas que ha planteado la intervención del Ejército de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles de la droga, buscó al diario El País para defender su propuesta y aseguró que está dispuesto a reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y dejar atrás la pelea de los últimos meses.

Militar de élite retirado, con un parche en el ojo derecho debido a una de sus amargas experiencias en la guerra de Afganistán, Dan Crenshaw, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se vio envuelto en una polémica con México por su propuesta de usar al ejército de aquel país para combatir a los cárteles mexicanos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta propuesta es “propaganda” electoral con ánimos intervencionistas.

“Todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda, sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano”, finalizó López Obrador.

Sobre estos conflictos con el Presidente mexicano, Crenshaw insistió en su postura de los cárteles, pero esta vez moderó sus declaraciones contra el mandatario.

“¿Cómo ha vivido este choque con López Obrador?”, le cuestionó el periodista de El País.

“Me sorprendió mucho que me atacara con tanta ferocidad. Cuando yo propuse que se autorizara el uso de la fuerza militar contra los cárteles, no pensé que fuera algo muy controversial. No debería. Estamos hablando de un requisito legal para que podamos ayudar a la Sedena. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito”, respondió.

All we want is to finally take on the powerful criminal elements that terrorize the Mexican people, pay off and threaten Mexican politicians, and poison Americans.

You’re against that, Mr. President? Who do you represent? The cartels or the people?

— Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) March 6, 2023