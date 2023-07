Verstappen gana Sprint de Bélgica; “Checo” abandona carrera tras toque con Hamilton

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 29 de julio (DIARIO AS).– Sergio Pérez tuvo que abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Bélgica en un pésimo sábado para el mexicano. El auto quedó dañado tras un toque con Lewis Hamilton dejándole severos daños a su RB19 que no pudo continuar en la competencia. Sin embargo, no todo está perdido pues Pérez pone la mirada en el domingo donde partirá en primera fila.

La lluvia retrasó por más de una hora el inicio de la sprint en Spa-Francochamps, y después de alargar el arranque por varias veces, la carrera corta inició bajo el safety car. Los autos giraron cuatro vueltas detrás del auto de seguridad.

Hamilton has been handed a five-second penalty for causing a collision in that battle with Perez

The Mexican has been told by his team to pit and retire the car #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/P4E9IlTbmg

— Formula 1 (@F1) July 29, 2023