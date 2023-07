Sheinbaum critica a Fox: dio la espalda a indígenas; Ebrard anunciará plan de salud

Los aspirantes continúan sus recorridos por la República Mexicana con la finalidad de dar a conocer un poco de su trayectoria y el por qué serían una buena opción para resultar el ganador a la candidatura morenista de 2024.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La y los precandidatos presidenciales continuaron este martes con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que se traducirá en su aparición en la boleta electoral en 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró durante su más reciente evento que en el sexenio de Vicente Fox se dio la espalda a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios, contrario a lo que, defendió, ha hecho la Cuarta Transformación.

En su evento realizado la tarde de ayer en Guanajuato, la ahora aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T señaló que durante el sexenio de Vicente Fox se le dio la espalda a este sector de la población y apostaron al olvido.

“En el periodo de Vicente Fox como Presidente se les dio la espalda a los pueblos y comunidades indígenas al no aprobarse en el Congreso los acuerdos de San Andrés Larráinzar ni la propuesta elaborada por la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa). Tengamos memoria de lo que hicieron cuando fueron gobierno: traicionaron a la democracia”, comentó Sheinbaum.

En el ejido San Nicolás en Salvatierra, Guanajuato, me conmovió ver mujeres y hombres aguerridos, que siembran y cosechan sus tierras y luchan para seguir construyendo un campo todavía más justo. Todas y todos ellos confían en la 4T y nosotros no defraudaremos su confianza. pic.twitter.com/zxa5mKwOlj — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 28, 2023

La única mujer aspirante a la candidatura morenista insistió al decir que “el pueblo no es tonto” aunque la oposición apueste al olvido, sin embargo consideró que ya lo logran engañar a la ciudadanía.

Recordó que en la actual administración no sólo se pidió perdón al pueblo Yaqui, sino que se han mejorado las condiciones de vida de estos grupos.

“El Presidente López Obrador ha ido mucho más allá, transformó la Comisión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y no solo pidió perdón a nombre del Estado Mexicano al pueblo Yaqui por los agravios históricos cometidos, sino que inició un Plan de Justicia Integral para éste y otros 16 pueblos originarios; con el cual se devuelven tierras y aguas (en el caso del pueblo Yaqui cerca de 30 mil hectáreas y derechos de agua) se hicieron obras de infraestructura, universidades, clínicas, viviendas y apoyos sociales; respetando la autonomía sobre sus recursos y territorio”.

Gracias a Celaya, donde se elabora un dulce de los dioses: la famosa cajeta de Celaya. Aquí hablamos de que cualquier política de seguridad debe abrir acceso a derechos a las y los jóvenes, al mismo tiempo que se fortalece el sistema de justicia: fiscalías y poder judicial. pic.twitter.com/HH1toZNY3y — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 28, 2023

En sus eventos de esta mañana de sábado 29 de julio, la exmandataria de la CdMx se presentó en Reynosa, Tamaulipas, donde sostuvo encuentros con la gente para luego dirigirse a Matamoros.

“Las mujeres siempre hemos sido parte de la historia de México. Muchas mujeres anónimas que al criar a sus hijas e hijos y alimentar su hogar no solo han sido sostén de sus familias sino de nuestro país. Cuando nos vemos entre mujeres nos fortalecemos y nos llenamos de energía. Pero en la 4T también luchamos por los derechos de las mujeres. Por lograr la igualdad sustantiva y las autonomías. Mujeres unidas por la transformación del país jamás seremos vencidas”, escribió en su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que compartió una serie de fotografías sobre sus recorridos.

Llegamos a Reynosa, Tamaulipas; tomamos camino a Matamoros. pic.twitter.com/7F2p0qg921 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 29, 2023

MARCELO EBRARD

Por su parte, el aspirante Marcelo Ebrard Casaubón anunció que el próximo lunes presentará su plan de salud, derivado de que, durante su recorrido por el país, ha sido uno de los temas por los que más lo han cuestionado.

El excanciller comentó que los ciudadanos han planteado diversos temas sobre cómo consolidar el sistema de salud, como asegurar el abasto de medicamentos, mejorar la atención médica y tener una cobertura universal.

“El día lunes tenemos un encuentro con la comunidad de trabajadores de la salud y ahí vamos a presentar cuáles las ideas, qué siguientes pasos se pueden tomar en este siguiente nivel, en lo que vendrá de la Cuarta Transformación”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

Lunes tendremos encuentro con la comunidad médica y trabajadores de la salud, los siguientes pasos de la 4T pic.twitter.com/Fr2bPBKpdj — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 29, 2023

Esta es la segunda vez que Ebrard presentará un plan, luego de que en días pasados detallara partes de su Plan Ángel en materia de seguridad.

En sus actividades de este sábado ha mostrado imágenes de la asamblea que mantiene en Solidaridad , Quintana Roo.

Entusiasmo y resolución en la Asamblea de Solidaridad , Quintana Roo !! pic.twitter.com/UR7js7ZRHC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 29, 2023

ADÁN AUGUSTO

En su segunda visita a Veracruz, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López sostuvo encuentros con militantes de Morena y simpatizantes de la 4T en los municipios de Zongolica, Córdoba y Orizaba.

López Hernández afirmó que los principios no se venden ni se cambian, premisa que constituye uno de los legados más importantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se ha construido el movimiento tranformador.

En sus asambleas informativas recordó que desde hace casi dos décadas recorrió esta región junto con el ahora mandatario federal para delinear el proyecto de Nación que hoy está vigente, en el que se han impulsado diversos programas sociales, como la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.

El pueblo de México es inigualable: ha resistido décadas de corrupción neoliberal, desigualdad hiriente e impunidad total, y aun así aguantó de pie hasta que, en 2018, llegó al gobierno. ¡Estaremos a la altura de nuestro pueblo! ¡La revolución de las conciencias no se detiene! pic.twitter.com/EvWhvirfcS — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 29, 2023

Asimismo, desde Córdoba, que fue su último punto de su agenda en el estado, Adán Augusto fue enfático al señalar que Veracruz tiene mucho futuro y representa un importante bastión para el proceso transformador del país. Destacó que ésta fue su asamblea número 104 y dijo sentirse como en casa en esta tierra cafetalera, donde llamó a sus simpatizantes a conservar y mejorar todo lo alcanzado hasta ahora por la 4T.

Durante nuestra asamblea informativa en Zongolica, Veracruz, tuvimos el honor de encontrarnos con Salvador Rosales, un destacado médico cirujano de origen cubano. El Doctor Rosales atiende con entrega y amor, en el sistema público de salud de una de las regiones serranas más… pic.twitter.com/qJPQsEtA0J — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 29, 2023

Este día se dirige a Oaxaca, donde tendrá su asamblea informativa número 105.

RICARDO MONREAL

Por último, el Senador con licencia, Ricardo Monreal, dijo que la elección del 2024 “no será un día de campo, pero si el proceso interno para definir al candidato sale bien y no se fracturan, Morena será imbatible”.

Luego de presentar su libro autobiográfico Una oportunidad real, aclaró que no va a declinar por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López y seguirá en la contienda, por respeto a sus simpatizantes, aunque está en desventaja por la fuerte promoción desplegada por la ex jefa de gobierno y los ex secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

“Nunca, en mi vida, he dejado a la mitad del camino las oportunidades que la vida me ha dado. Esta no es la excepción. Voy a continuar y voy a concluir, porque quiero empeñarme y quiero dar todo por este proyecto y demostrarles, decirles, a la población que es en serio y que me estoy jugando todo aquí en este proyecto político nacional”, dijo.

Disfruté mucho escribir #UnaOportunidadReal, porque pude relatar temas sobre mi vida. Espero que lo adquieras, leas mi biografía y conozcas mi visión de un México próspero. Gracias a quienes me acompañaron en la presentación. pic.twitter.com/SEmJh1PuLK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2023

Además insistió en que sin importar el resultado del proceso interno, seguirá en Morena, pero no va a regresar a su escaño en el Senado de la República.

En el Centro Cultural Indianilla de la Colonia Doctores, donde se presentó el libro, fue cuestionado sobre la resolución del INE de que Sheinbaum, Ebrard y López Hernández bajen los espectaculares, las lonas y su promoción en bardas, Monreal dio que no lo cree que lo hagan, ya que e tope de 34 millones de pesos les da margen de maniobra.

Reveló que en dos ocasiones solicito por escrito a la dirigencia de Morena que se retire esa propaganda, pero no se ha tomado en cuenta y ya no insistir. “Yo he contado mil 250 espectaculares. He presentado por escrito y he expresado mi punto de vista acerca de este gasto en publicidad del resto de mis compañeros, y no he tenido eco”.