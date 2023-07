El mexicano José Esquivel Franco, desaparecido en Bélgica, es localizado con vida

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El mexicano José Esquivel Franco, que había sido reportado como desaparecido esta semana cuando se encontraba en Bélgica, fue hallado con vida, confirmaron sus familiares a la Cancillería mexicana.

“Nos complace informar que, durante una llamada de seguimiento a las 20:20 horas [tiempo local, las 12:20 del centro de México], la familia de José Esquivel Franco confirmó su localización y agradeció el acompañamiento consular”, informó la Embajada de México en Bélgica.

“El próximo lunes, será atendido en la Embajada de México para tramitar un pasaporte de emergencia”, añadió. Sin embargo, no dieron más detalles del caso ni de Esquivel Franco.

Su hermano César Esquivel, quien se encuentra también en Bélgica, había contactado a la Embajada de México en ese país, que comenzó a publicar las imágenes y los teléfonos a donde se podía reportar cualquier información.

De acuerdo con sus familiares, Esquivel Franco vestía una playera color azul marino, y había estado en manos de las autoridades policiales de Bruselas debido a un incidente que fue catalogado como un agravio.

La policía de Bruselas declaró que José Esquivel fue trasladado el 13 de julio a un hospital y que más tarde lo dejaron en libertad, pero no hay ninguna señal de él.

Según sus familiares, el mexicano tiene un tatuaje en el brazo derecho, es de piel morena, complexión robusta y mide aproximadamente 1.80 metros.

HAY MÁS MEXICANOS DESAPARECIDOS EN EUROPA

Una joven estudiante de maestría, identificada como María Fernanda Sánchez Castañeda, fue reportada como desaparecida el pasado 22 de julio en el barrio de Adlershof, ubicado en el suroriente de Berlín, Alemania. Ella todavía no ha sido localizada.

De acuerdo con la información, la joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada por sus amigos del centro educativo, así como por sus familiares, quiénes no pudieron contactar con ella.

At this moment we need the help of social media and contacts in Berlin, Germany.

Our friend María Fernanda Sánchez has not been located since July 22nd. Please, let's make her photo and information go viral. Share with everyone you know!#MaffTeBuscamos #México #Berlin

☎️:… pic.twitter.com/G69scXsbeF

— Vanne Arriaga ☻ (@cv_arriaga) July 25, 2023