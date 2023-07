Morelos sufre fin de semana violento: asesinan a 4 en Jiutepec y 2 más en Cuernavaca

El estado registró un homicidio cuádruple en un domicilio de Jiutepec, dos personas muertas en un vehículo en Cuernavaca y un hombre más con huellas de tortura en Tlaquiltenango.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Morelos vivió una jornada de violencia con siete asesinatos registrados en las últimas horas en los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, Morelos, dos de las víctimas son mujeres.

En un primer hecho, los servicios de emergencia asistieron a una vivienda ubicada en la colonia Cuauchiles ante el reporte de un multihomicidio ocurrido en la calle Artículo 123 poco antes de las 8:00 horas.

La policía acordonó la zona e ingresó al inmueble donde, en uno de los cuartos, habían cuatro sin vida -dos hombres y dos mujeres- con varios impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense, aunque se desconoce la identidad de las víctimas.

A sólo siete kilómetros, en Cuernavaca, dos cuerpos más fueron localizados sin vida al interior de la cajuela de un vehículo que fue abandonado en la esquina de las Calles Guayabos y Pinos, de la Colonia Lázaro Cárdenas. Se desconocen las causas de muerte.

En el sur de Morelos, en Tlaquiltenango, fue reportado un cadáver con huellas de tortura, aunque también se desconoce el motivo, por lo que serán dictámenes necrológicos los que determinen esta información.