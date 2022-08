“No es una ocurrencia”: SEP defiende el nuevo plan de estudios para educación básica

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), defendió la mañana de este lunes el nuevo plan de estudios para educación básica, el cual, aseguró, “no es una ocurrencia”, sino el producto de un trabajo realizado por personal docente y autoridades educativas.

“Recordemos que ahorita estamos presentando lo que son los planes de educación básica. Hace unos días presentamos el plan de educación básica que no es de una ocurrencia, como en algunos he escuchado, he leído”, dijo.