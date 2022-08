Familiares acuerdan frenar rescate de mineros en Coahuila; otros denuncian “presión”

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Las labores de rescate que se llevan a cabo en la mina de “El Pinabete“, en Sabinas, Coahuila, se detendrán el próximo sábado 3 de septiembre, y en su lugar se construirá una capilla para honrar a los trabajadores que quedaron atrapados en el lugar desde el pasado 3 de agosto.

Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo, uno de los 10 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de “El Pinabete”, dijo a la prensa que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) tiene contemplado que se frene el trabajo de extracción de agua de los pozos una vez que los familiares firmen el desistimiento de búsqueda de los cuerpos de sus conocidos.

Contrario a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho –sobre que existe un consenso entre los familiares de los 10 mineros para abrir una mina a cielo abierto en El Pinabete– algunos familiares señalaron que, por la noche, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, persuadió a esposas de los mineros a detener el rescate y dejar sus cuerpos bajo tierra.

“Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya han aceptado. También hay un consenso de las 10 familias, están de acuerdo que se lleve a cabo este trabajo [de rescate a cielo abierto]. No aceptaban por el tiempo, nos va a llevar más tiempo [de seis a 11 meses] y ellos querían que fuera lo más pronto posible. Nos comprometimos a trabajar para sacar los cuerpos”, reveló López Obrador el domingo 28 de agosto, durante un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nuevo León.

Sin embargo, las nuevas declaraciones de algunos familiares insisten en que Protección Civil ejerce presión sobre las mujeres viudas para que se tome la desición de no continuar con el rescate.

“El resto de esposas y otros familiares directos queremos que siga el rescate. (Laura Velázquez) no quiere nada con los familiares, solo con las viudas. Uno se siente atada de manos, según que las están forzando para que acepten la indemnización, pero no pueden hacer eso”, añadió Montelongo.

Asimismo, Juanita Tijerina Amaya, hermana de Hugo Tijerina, otro de los mineros atrapados en “El Pinabete”, también recalcó que aunque otros familiares no están de acuerdo, las esposas de los 10 mineros aceptaron detener el rescate.

Según una declaración de Tijerina Amaya expuesta en el periódico Reforma, las esposas de los mineros aceptaron que habrá una indemnización, se hará la construcción de la capilla y el terreno donde se encuentran los cuatro pozos de “El Pinabete”, serán propiedad de las familias para que en el sitio no se vuelva a explotar carbón.

“Aceptaron las viudas que se va a hacer un novenario y que ya se va a parar todo. Ya se va a parar todo, ya no va a haber bombeo, ya no va a haber nada, gracias a la señora [Laura Velázquez] que presionó a las viudas para que decidieran, en menos de una hora, qué era lo que iban a querer. Ya no los vamos a recuperar, porque la señora [Laura Velázquez], ya no quiso trabajar”, aseguró la hermana de Hugo Tijerina.