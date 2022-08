Taylor Swift brilla en los VMAs 2022 y revela la fecha de estreno de su próximo disco

Por Corina González

Ciudad de México, 29 de agosto (AS México) .– La edición más reciente de los MTV Video Music Awards, conocidos también por sus siglas VMAs, se llevó a cabo la noche del 28 de agosto con motivo de reconocer y premiar a los artistas con los mejores videos musicales del año. Una de las premiadas de la noche fue la cantante Taylor Swift que al recibir su premio por “Video del Año” reveló la fecha de lanzamiento de un nuevo álbum.

Swift fue una de las grandes ganadoras de la noche al llevarse a casa el premio más importante: Video del Año por “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

Al aceptar el premio a “Mejor video del Año”, Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de un álbum completamente nuevo, el cual saldrá el 21 de octubre.

“Chicos, estoy muy orgullosa de lo que hicimos […] no hubiéramos podido hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fanáticos […] Porque no sería capaz de volver a grabar mi álbum [’Red (Taylor’s Version)’, que incluía la canción ganadora] si no fuera por ustedes”, agradeció.

During her acceptance speech for video of the year at the #VMAs, Taylor Swift announces a new album out October 21. https://t.co/K3f4GrgiuJ pic.twitter.com/9q2jGVDoPl

— Variety (@Variety) August 29, 2022