PC desmiente freno a rescate de mineros; en 2 días comienzan trabajos a cielo abierto

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Laura Velázquez Alzúa, titular la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), aclaró este lunes por la tarde que no hay freno en el rescate de los mineros atrapados tras un colapso en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, luego de que familiares de los afectados aseguraran que se habían suspendido los trabajos.

“Hoy se llegó a un acuerdo, vamos muy bien, aunque fue un poco largo, llevamos platicando varios días, pero hoy se consolidó de manera importante”, dijo en entrevista con medios.

Velázquez Alzúa concluyó diciendo que se trata de una obra de ingeniería “magna, muy importante”, y por eso tardará tanto tiempo. Confirmó la titular de la CNPC que en el sitio se construirá una capilla para honrar a los mineros, que el sábado cumplirán un mes atrapados, además de que las familias serán indemnizadas, aunque aún se desconoce la cantidad.

Más temprano este lunes, un grupo de familiares había dicho que las obras de rescate se detendrían el próximo sábado 3 de septiembre, y en su lugar se construiría una capilla para honrar a los trabajadores que quedaron atrapados en el lugar desde el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de la titular de Protección Civil, la capilla, que también será un memorial, se construirá después del rescate de los cuerpos.

Asimismo, Juanita Tijerina Amaya, hermana de Hugo Tijerina, otro de los mineros atrapados en “El Pinabete”, también recalcó que aunque otros familiares no están de acuerdo, las esposas de los 10 mineros aceptaron detener el rescate.

Según una declaración de Tijerina Amaya expuesta en el periódico Reforma, las esposas de los mineros aceptaron que habrá una indemnización, se hará la construcción de la capilla y el terreno donde se encuentran los cuatro pozos de “El Pinabete”, serán propiedad de las familias para que en el sitio no se vuelva a explotar carbón.

“Aceptaron las viudas que se va a hacer un novenario y que ya se va a parar todo. Ya se va a parar todo, ya no va a haber bombeo, ya no va a haber nada, gracias a la señora [Laura Velázquez] que presionó a las viudas para que decidieran, en menos de una hora, qué era lo que iban a querer. Ya no los vamos a recuperar, porque la señora [Laura Velázquez], ya no quiso trabajar”, aseguró la hermana de Hugo Tijerina.