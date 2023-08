“Idalia” se convierte en huracán; amaga a Florida con marejadas y peligrosos vientos

Las autoridades provinciales activaron el estado de alerta y los habitantes se resguardaron en casas de familiares, pues se espera que los vientos huracanados de “Idalia” comiencen a azotar Florida desde esta noche.

Por Laura Bargfeld

TAMPA, Florida, 29 de agosto (AP).— “Idalia” se convirtió en huracán el martes y amenaza la costa del Golfo de México en Florida con marejadas ciclónicas que podrían ser letales y peligrosos vientos huracanados tras azotar Cuba con fuertes lluvias.

En la víspera, residentes de Florida se abastecieron de costales de arena y evacuaron viviendas en zonas bajas a lo largo de la costa del Golfo de México para prepararse para una tormenta que, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), podría tener vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros/hora. Esto convertiría al meteoro en un huracán de categoría 3, lo que podría suponer un duro golpe para un estado que sigue lidiando con los daños causados por el huracán “Ian” el año pasado.

Se espera que el vórtice de “Idalia” llegue a la costa del Golfo en Florida el miércoles y avance a las proximidades de la costa de Carolina el jueves.

“Ahora mismo, el mayor peligro son las marejadas ciclónicas”, indicó Robbie Berg, especialista en huracanes del NHC en Miami, el martes en la mañana. “Esperamos una marejada de hasta entre 2.4 y 3.6 metros por encima del nivel normal de la marea en la zona de Big Bend en Florida”.

7 AM CDT Tuesday Update: Idalia strengthening as it moves northward over the southeastern Gulf of Mexico. There is a danger of life-threatening storm surge along portions of the Florida Gulf coast. Heavy rainfall has the potential to produce flash and urban flooding across… pic.twitter.com/ZlfnIKEe9j — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023

“Idalia” azotó Cuba con fuertes lluvias, en particular en el extremo occidental de la isla donde la provincia de Pinar del Río, productora de tabaco, sigue recuperándose de la devastación que dejó el huracán “Ian” hace casi un año.

Las autoridades provinciales activaron el estado de alerta y los habitantes se resguardaron en casas de familiares y amigos mientras las autoridades monitoreaban el nivel del río Cuyaguateje por un posible desbordamiento. El domingo se registraron hasta 10 centímetros de lluvias en la isla, de acuerdo con estaciones meteorológicas.

Se espera que los vientos huracanados de “Idalia” comiencen a azotar Florida desde el martes en la noche. Es la primera tormenta que alcanza el estado durante esta temporada de huracanes y las autoridades instaron a los residentes a terminar los preparativos para su llegada el martes por la mañana, como muy tarde.

“Idalia” es también el último de los desastres naturales que se han registrado este verano, incluyendo los incendios en Hawai, Canadá y Grecia; la primera tormenta tropical que azota California en 84 años y las devastadoras inundaciones en Vermont.

Here are the Key Messages for Hurricane Idalia for the Tuesday am advisory. #Idalia is expected to intensify into an extremely dangerous major hurricane before landfall along the west coast or Big Bend region of Florida. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/AV2NrctxlN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023

“Hay que estar preparado para estas cosas, esperar lo mejor y prepararse para lo peor, y ya saben, resguardarse”, comentó Derek Hughes mientras esperaba para cargar costales de arena en su vehículo en un parque de la ciudad de Tampa.

El Gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para 46 condados, en una amplia franja en la mitad norte del estado, desde la costa del Golfo de México hasta la del Atlántico. La entidad ha desplegado a mil 100 elementos de la Guardia Nacional, con dos mil 400 vehículos elevados y 12 aeronaves para labores de rescate y recuperación.

El Aeropuerto Internacional de Tampa y el Aeropuerto Internacional St.Pete-Clearwater informaron que cerrarán el martes, además de que se suspenderá el servicio del tren de cercanías Sunrail en Orlando.

DeSantis advirtió de un “impacto mayor” en la entidad, y destacó la posibilidad de que Idalia se convierta en un huracán de categoría 3.

Governor Ron DeSantis Gives Update on Hurricane Idalia From Tallahassee Florida https://t.co/twkUFKH7Ts — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 29, 2023

“Las propiedades, podemos reconstruir la casa de alguien”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa el lunes. “Sin embargo, no hay marcha atrás si alguien se queda en una situación de riesgo y se enfrenta a la Madre Naturaleza”.

DeSantis señaló que el Departamento de Transporte de Florida suspendería el cobro de peajes en las autopistas del área metropolitana de Tampa y el Big Bend a partir de las 4:00 horas del martes para ayudar a aliviar la carga financiera de las personas en la trayectoria de la tormenta.

Buena parte de la costa oeste de Florida está en riesgo de marejadas ciclónicas e inundaciones. Se han emitido avisos de evacuación en 21 condados, así como órdenes obligatorias para algunos residentes de ocho de esos condados. La mayoría de los avisos eran para personas que viven en zonas bajas y costeras, para los que viven en estructuras tales como casas rodantes y prefabricadas, casas móviles y barcos, y para las personas que serían vulnerables en caso de apagón.

A las 05:00 horas de la madrugada del martes, “Idalia” estaba a unos 600 kilómetros al sur-suroeste de Tampa, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, según informó el NHC. El meteoro se movía en dirección norte a 22 km/h.

At my direction, @MyFDOT is waiving tolls in the Tampa area and the Big Bend. This will help ease the burden on families in the path of the storm. pic.twitter.com/DlBdBkFIzG — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 29, 2023

Tras cruzar Florida, la previsión apunta que azotará Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica dijo recientemente que la temporada de huracanes de este año será mucho más intensa de lo que se había previsto inicialmente, en parte por las temperaturas extremadamente cálidas de los océanos. La temporada finaliza el 30 de noviembre, y agosto y septiembre suelen ser los meses de más actividad.