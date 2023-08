AMLO revela que hay 2 denuncias contra Miguel Ángel Yunes por su gestión en el ISSSTE

El Presidente López Obrador adelantó que el exgobernador de Veracruz enfrenta dos investigaciones; sin embargo, no dio más detalles sobre las indagatorias que encabeza la FGR.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) encabeza dos investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por presuntas irregularidades durante su gestión como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Presidente de la República volvió a recordar el momento en que a Yunes le fue entregado el ISSSTE como parte de un “pago” entre la exlideresa sindicalista Elba Esther Gordillo y el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay dos denuncias en proceso en el caso del señor Yunes, pero yo sí quiero agregar que una vez aquí hace poco hablé del fraude de 2006 de cuándo impusieron a Calderón, cuando se robaron la Presidencia en 2006 y sostuve que en ese fraude participó la maestra Elba Esther Gordillo”, comentó.

. @lopezobrador_ mostró una publicación de @ElbaEsther_G donde acusa al expresidente @FelipeCalderon por amenazarla durante su sexenio con "utilizar el Ejército" si hacían un movimiento en el @ISSSTE_mx. pic.twitter.com/52TiKoTYOP — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 29, 2023

A pesar de no ahondar en las denuncias investigadas por la FGR, el mandatario sí detalló aquel momento en 2006 cuando, una vez que Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales —las cuales López Obrador ha denunciado que fueron robadas—, “le entregó” a Elba Esther Gordillo como “pago” la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que un familiar suyo ocupara un cargo, la Lotería Nacional y el ISSSTE para denominar a Miguel Ángel Yunes como su titular.

En ese mismo momento, proyectó el comunicado que la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió en mayo de este año, en donde acusó amenazas por parte de Calderón y a Yunes por malversación de fondos en el ISSSTE.

“Le dijo Felipe Calderón que Yunes estaba haciendo bien su trabajo. Eso es lo que le dijo Calderón, es creíble porque Calderón siempre respaldo a Yunes, y Yunes siempre respaldó a Calderón, y dijo ‘no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE’ y justo esa fue su respuesta: ‘ahí la espero con el Ejército’. Así se llevan”, añadió.

En aquella declaración, Elba Esther aseguró que Felipe Calderón le respondió con una amenaza de llevar al Ejército mexicano cuando ésta le advirtió que tomaría las instalaciones del ISSSTE si no despedía a Miguel Ángel Yunes como director de la institución.

Gordillo emitió un mensaje en su cuenta de Twitter luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de haber pactado con Calderón la designación de Yunes en el ISSSTE.

“Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE. Estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther; bueno, ella fue la que impuso a Yunes. Exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear”, dijo López Obrador sobre el exgobernador panista de Veracruz que ocupó ese cargo del 1 de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, durante el Gobierno del Calderón.

Gordillo aseguró que le dijo a Calderón que Yunes estaba haciendo “malversaciones de fondos financieros”, pero le respondió que estaba haciendo bien su trabajo.

Ella le reviró que entonces tomaría las instalaciones del ISSSTE. “Ahí la espero con el ejército”, le respondió entonces Calderón.

“Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Angel Yunes continuara como titular del ISSSTE dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la Reforma a dicha institución”, expuso Gordillo.

“Cuando me comentó que ‘Yunes estaba haciendo bien su trabajo’ no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta… Ahí la espero con el Ejército”.

“Ante su respuesta me levanté y me retiré. Recordemos que la elección y remoción del director del ISSSTE compete única y exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal, y no a una servidora”, puntualiza Gordillo.

Y es cuando alude a López Obrador: “Por ello, en relación a las declaraciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor y Miguel Angel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna”.

— Con información de Álvaro Delgado Gómez