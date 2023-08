No acatamos a ningún líder partidista: Alfaro; qué bueno que Xóchitl fisuró a MC: PAN

Enrique Alfaro consideró que Dante Delgado ha reaccionado “fuera de control”, por lo que esperó que “reconsidere”; “es un hombre que por su trayectoria no merece acabar haciendo esos papeles”, dijo.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el partido Movimiento Ciudadano (MC) no acata “órdenes de ningún dirigente partidista“, algo que añade un nuevo capítulo a las cada vez más crecientes tensiones entre él y la facción convencida de unirse al Frente Amplio por México, con su líder nacional Dante Delgado Rannauro.

“Nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista. Este es un movimiento de mujeres y hombres libres, que participamos por voluntad propia en un proyecto que yo siempre creí que respetaba lo local como base de lo nacional”, dijo este día durante una conferencia de prensa al término del anuncio estatal sobre la distribución de los Libros de Texto Gratuitos.

Alfaro Ramírez deseó que en algún momento “regrese la sensatez” en el partido, y que las decisiones que se tomen desde Jalisco sean las mejores para el estado y el país.

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno de Jalisco necesita el visto bueno de MC nacional para tomar decisiones, el mandatario estatal aseguró que no “volverá a ser presa de ningún burócrata de partido”, y reiteró que las decisiones de la entidad son tomadas en Jalisco.

Asimismo, lamentó la reiterada postura negativa de Dante Delgado con cualquier tipo de relación con el Frente Amplio por México, pues es una persona que admira; sin embargo, reconoció que lo ve “fuera de control” y declarando cosas de forma “desesperada”.

“Ojalá recapacite, reconsidere, por el bien de él: es un hombre que por su trayectoria no merece acabar haciendo esos papeles”, añadió.

Sobre la carta publicada esta mañana por Delgado, donde expresa sus opiniones sobre por qué el movimiento no debe de integrarse a la coalición opositora, Alfaro señaló que la misiva cuenta con mensajes “muy específicos” que cada quién tendrá que procesar en el ámbito de su responsabilidad.

“Miren: cuando escucho a personajes que nunca han ganado una elección, declarar y declarar que le pueden ganar al PRI, al PAN y a Morena, pues lo único que puedo decir es que su servidor ya le ganó al PRI, al PAN y a Morena una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las que quieran. Yo no lo declaro, yo lo hago”, resaltó.

Finalmente, dijo que el encuentro que sostuvo la semana pasada con Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, sólo fue una “reunión de cortesía”.

Esta mañana, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, invitó de nueva cuenta a la facción de MC que va en contra de la postura de su dirigente nacional Dante Delgado Rannauro para integrarse a las filas del Frente Amplio por México.

Durante la Reunión Plenaria de Senadores del PAN, el dirigente panista presumió que Xóchitl Gálvez tiene la virtud de “abrir una fisura en el partido de MC”, por lo que hizo una expresa invitación al partido para formar una coalición de cuatro partidos o, en su defecto, integrar a aquellos militantes que simpaticen con la coalición y la figura de Gálvez como candidata presidencial.

“Nosotros queremos hacer una coalición nacional de cuatro partidos y por supuesto también una coalición local en donde sea conveniente sumar a los cuatro, particularmente Jalisco”, expresó.

“Si no se logra convencer por la razón que fuera a Dante Delgado, nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos una coalición”, añadió.

Posteriormente, en conferencia de prensa, recalcó el valor de Xóchitl Gálvez como una persona que logró algo que “hacía mucho” no sucedía: unificar a panistas de antes con panistas de ahora y cerrar filas; así como también sumar abiertamente al PRD y “abrir un hueco” a MC.

“Ahí está la virtud. Xóchitl unifica al PAN. Xóchitl suma al PRD, Xóchitl genera la posibilidad de suma de liderazgos de MC o de todo MC, y Xóchitl trae un respaldo auténticamente de la sociedad”.

Acompañé a las y los @SenadoresdelPAN en su Reunión Plenaria. Estamos listos y unidos para el siguiente periodo legislativo, para seguir dando la batalla para defender la democracia, las instituciones, la Constitución y a México. pic.twitter.com/YIPKi5oyOU — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 29, 2023

También afirmó que Xóchitl Gálvez va a encabezar el Frente Amplio por México y hasta aseguró que será la próxima Presidenta de México.

“Aquí ya huele a Presidenta. Xóchitl Gálvez va a encabezar el Frente Amplio por México. A senadores, entre sus filas, van a tener a la primera mujer Presidenta del país”, dijo Cortés.

El presidente del partido blanquiazul expresó su orgullo por contar con la presencia en mesa de quien no sólo va a representar a la coalición opositora, también conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); sino que también “va a encabezar los esfuerzos para cambiar el rumbo de México el próximo 2 de junio de 2024”.

“[Quiero] expresarle mi reconocimiento a Xóchitl, porque ella para empezar no quería y eso es una realidad: a ella se le buscó por varias vías, varios actores del partido, fuera del partido y ella decía no, y lo decía públicamente: ‘no, quiero la Ciudad de México, es para lo que he venido a trabajar’, pero se le terminó convenciendo y se terminó convenciendo”, añadió.

Por su parte, entre los gritos al unísono de “¡Presidenta, Presidenta!”, Xóchitl Gálvez dijo sentirse lista para la culminación del proceso interno para designar a la Coordinadora del Frente Amplio por México, el cual confió en que ganará.

“Estoy lista, vamos a ganar porque nos asiste la razón, México y la 4T tiró a la basura la esperanza que tenía la ciudadanía”, afirmó.

En otra materia, aseguró que el amparo promovido a su favor para que pudiera asistir a la conferencia matutina como derecho de réplica “rindió frutos”, ya que el día que el Presidente “le cerró la puerta de Palacio Nacional”, pensó en “abrirla” para las y los mexicanos.

“La verdad es que sí me rindió la sangre, porque yo dije no se la voy a dejar pasar. Estuvo suave, en ese momento sentí que me quería descarrilar de la Ciudad de México […] él me retó a ir al poder, a la autoridad, que vaya a una autoridad”, dijo.

TRIUNFO DEL FRENTE SERÍA LO PEOR PARA MÉXICO: DELGADO

El dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, aseguró la mañana de hoy que “un hipotético triunfo” de la alianza opositora, conformada por el PAN, PRI y PRD, “sería lo peor que le podría pasar a México”.

“La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Tres de cada cuatro personas en este país rechazan su alianza. El PRI es la marca con mayor rechazo y la alianza se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. El PAN tuvo su oportunidad, ya gobernó y lo hizo mal. Para dos de cada tres mexicanos, un hipotético triunfo de esta alianza sería lo peor que le podría pasar a México“, dijo.

Hoy, Delgado Rannauro publicó su segunda carta abierta a las y los mexicanos. En ella, se pronuncia sobre el papel de MC en la vida política del país y en el proceso electoral que se va a llevar a cabo en 2024, año en que se disputará la Presidencia de México.

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

Las palabras del líder emecista llegan cuando su partido atraviesa por una fuerte crisis, derivada de las diferencias entre sus principales liderazgos sobre la forma en que deberían competir en la elección presidencial del próximo año.

Mientras una parte considera que Movimiento Ciudadano debería aceptar las reiteradas invitaciones de la oposición para sumarse al juego del Frente Amplio por México, otra cree que tiene mayores posibilidades si compite solo.

“La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez”, afirmó este día Dante Delgado.

En la misiva titulada “El 2024 nos va a poner a prueba a todos”, recordó que hace más de dos años sostuvo “que el país tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones a los problemas del presente, pensando en futuro”.

“También dije que México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, sólo para repetirla. Sigo convencido de esto”, insistió el Senador.

Por ello, advirtió que “el 2024 nos va a poner a prueba a todos”. “Les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, subrayó.

“Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro, por eso estamos entre los ataques del PRIAN y los juegos perversos del Presidente. No nos preocupa, porque nuestra única responsabilidad es con México”, señaló el dirigente del partido naranja.

“Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso, sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos”, alertó.

“EL RESPETO AL PARTIDO AJENO ES LA PAZ”: MARKO SOBRE PAREDES Y EL PRI

A pesar de que a Xóchitl Gálvez se le cuestionó sobre su punto de vista con respecto a las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acerca de los resultados poco favorables en las encuestas para su aspirante Beatriz Paredes, fue Marko Cortés quien tomó el micrófono y respondió que desde Acción Nacional se encuentran preparados para el término del proceso interno el próximo 3 de septiembre y que, si bien tanto las militancias del PAN, PRD y hasta una facción de MC ha expresado su apoyo a la Senadora, respeta la decisión que considere el PRI.

“Lo que ya haga el PRI, nosotros lo respetaremos. ‘El respeto al partido ajeno es la paz’. Nosotros estaremos pendientes de la definición que ha anunciado el propio dirigente Alejandro Moreno, que tomará el día de mañana y estaremos atentos y pendientes. Todo nuestro respeto para Beatriz Paredes, y por supuesto para el partido”, precisó.

El día de ayer, Alejandro Moreno Cárdenas informó que las encuestas no favorecen la postulación de Beatriz Paredes Rangel como candidata presidencial por el Frente Amplio por México, y a pesar de que ella rechazó bajarse de la contienda, “Alito” afirmó que “nadie está por encima de las decisiones que toma el partido”.

“Hay que siempre actuar con estrategia, con inteligencia, con mucha responsabilidad, y las encuestas y las mediciones que hay, que son públicas y que están publicadas en este instante no favorecen a Beatriz. Yo lo señalé de manera responsable como es”, declaró esta mañana Moreno Cárdenas al periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio en Radio Fórmula.

Ahí sostuvo: “Nosotros respetamos la decisión de cada uno de los militantes, pero nadie, nunca nadie, ni hoy ni antes está por encima de las decisiones que toma el partido”.

En la plática con Ciro Gómez Leyva, el dirigente priista reconoció que las declaraciones de ayer, en las que habló que las encuestas no favorecían a Beatriz Paredes, ella nunca estuvo al tanto de este planteamiento. La Senadora publicó la noche de ayer una carta en la que aclaró que no declinará, al tiempo que puntualizó que esperará a conocer los resultados de las encuestas que mandó realizar el Frente Amplio por México, las cuales son las únicas válidas para el efecto de incidir en la definición de la Coordinación del bloque opositor.

Y esta mañana Paredes calificó como “banquetera” la declaración que hizo Alejandro Moreno. “Yo creo que el dirigente del partido dio una declaración banquetera, yo no voy a dar una declaración banquetera”, indicó.

— Con información de Obed Rosas