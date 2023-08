Persecusión entre grupo armado deja al menos 7 muertos en Chicomuselo, Chiapas

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Al menos siete hombres fueron asesinados este mañana, en una persecución, en una carretera de la Sierra Madre de Chiapas, en medio de una movilización de 2 grupos criminales que se disputan el territorio.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo criminal emboscó esta mañana a sus adversarios en un tramo de la carretera que va de La Zacualpa, en el municipio de Chicomuselo, a Reforma, en la localidad de Siltepec, cuando varios hombres viajaban en una camioneta Toyota tipo Tacoma, de color negro y dos motocicletas.

Los cuerpos de las víctimas quedaron alrededor de la camioneta y uno más cerca de una de las motocicletas que conducía, entre los matorrales cuando intentaba huir.

Pobladores de comunidades cercanas a donde ocurrió la emboscada quedaron en espera del arribo de peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito.

Más tarde se reportó que en Chicomuselo se reporta la presencia de hombres armados y encapuchados, a bordo de varias camionetas.

El mismo panorama se vive en las comunidades de Jericó, El Parral y Revolución Mexicana, del municipio de Villa Corzo. Sobre la Panamericana se ha establecido un bloqueo total de civiles, a la altura de Chamic, del municipio de Frontera Comalapa, cercano a la línea divisoria entre Guatemala y México.

"We are suffering murders, kidnappings, and disappearances, as well as the constant threats, harassment, persecution, and defamation against servants of our parish community", the people denounced in a March in Chicomuselo, Chiapas.✊🏾📣 #Mining #impunity https://t.co/zUPpbfrhVQ

— Human Rights Oaxaca Mexico (@OaxacanewsENG) June 30, 2023