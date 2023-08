Médicos extraen un gusano vivo del cerebro de una mujer en Australia (VIDEO)

Sydney, Australia (AP).– Una neurocirujana que investigaba los misteriosos síntomas de una mujer en un hospital australiano aseguró que le arrancó un gusano vivo del cerebro a la paciente.

La cirujano Hari Priya Bandi estaba realizando una biopsia a través de un agujero en el cráneo de la paciente de 64 años en el Hospital de Canberra el año pasado cuando usó unas pinzas para extraer el parásito, que medía 8 centímetros.

“Simplemente pensé: ‘¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. Pero está vivo y en movimiento'”, dijo Bandi este martes al periódico The Canberra Times.

