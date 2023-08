Quintana Roo recibe 21 premios en los World Travel Awards; ayudará al turismo: Lezama

Ciudad de México, 29 de agosto (Sinembargo).– Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico mundial al obtener 21 galardones en los World Travel Awards 2023, siete en la categoría México y Centroamérica, y 14 en categoría de México.

Añadió que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo establece el compromiso de todas y todos para generar destinos sustentables, inclusivos y que generen prosperidad compartida y que el éxito turístico se refleje en los bolsillos y las mesas de las y los trabajadores.

Los premios obtenidos en la categoría México y Centroamérica son:

1.- Destino de playa líder en México y Centroamérica 2023, fue para Tulum.

2.- Resort de playa líder en México y Centroamérica 2023, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún.

3.- Ciudad Destino Líder de México y Centroamérica 2023, Cancún.

4.- Patronato de Turismo de Ciudades Líderes de México y Centroamérica 2023, Oficina de

Visitantes y Convenciones de Cancún.

5.- Puerto de cruceros líder en México y Centroamérica 2023, Puerto de Cozumel.

6.- Nuevo hotel líder en México y Centroamérica 2023, Kempinski Hotel Cancún.

7.- El nuevo resort líder en México y Centroamérica 2023, The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya.

También en la categoría de México destacan:

1.- Operador turístico de aventura líder en México 2023, Xcaret.

2.- Destino líder en turismo de aventura de México 2023, Puerto Morelos.

3.- La principal atracción turística de aventura de México 2023, Cancún Aventuras Extremas.

4.- Resort Todo Incluido líder en México 2023, Hilton Tulum Riviera Maya.

5.- Destino de playa líder en México 2023, Cancún.

6.- Resort de playa líder en México 2023, Hyatt Ziva, Cancún.

7.- Resort Boutique líder de México 2023, Nuestras Habita, Tulum.

8.- Hotel de Conferencias Líder de México 2023, ATELIER Playa Mujeres Zona Continental.

9.- Resort familiar líder en México 2023, Hacienda Tres Ríos Resort, Spa y Parque Natural.

10.- Hotel Líder de México 2023, Hotel Xcaret Arte.

11.- Residencias hoteleras líderes en México 2023, Grand Residencias Riviera Cancún.

12.- Resort líder de México 2023, Hyatt Ziva Cancún.

13.- Hotel Boutique líder de México, Hotel Secreto, Isla Mujeres.

14.- Tour operador líder de México, México Kan Tours, Tulum.

Waking up to amazing news! 🌅 🥇 #Tulum has just been crowned Mexico & Central America's Leading Beach Destination in the @WTravelAwards 2023.

It's no surprise why this trendy spot remains one of the most sought-after places in the world!✈️ 🌎 pic.twitter.com/f2kdq0hx86

— Tulum (@TulumTulum) August 27, 2023