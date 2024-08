AMLO celebra la decisión de magistrados del TEPJF: “respetaron la Constitución”

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobara el proyecto del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en el cual se rechazó las impugnaciones presentadas por la oposición en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para avalar la mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados (PT y PVEM) en la Cámara de Diputados. “Los magistrados y consejeros estuvieron sujetos a presión de los oligarcas, pero resistieron”, dijo.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador celebró la decisión del Tribunal Electoral, el cual respetó la voluntad ciudadana.

“Todo va marchando bien, se va cumpliendo la voluntad de los ciudadanos expresada en la elección y en el marco de las normas, consideraron que hubo una elección democrática, participó la gente, no hubo problemas, la candidata Claudia Sheinbaum ganó con más de 30 por ciento de diferencia, vamos a partir de ahí, estamos hablando de millones de mexicanos que fueron a votar libremente. Fueron 35 millones de votos, una diferencia de 20 millones con la candidata del PAN”, destacó.

El mandatario federal resaltó que lo que avalaron ayer los magistrados del TEPJF no es otro cosa más que lo que establece la Constitución y recordó los triunfos de los partidos de la Cuarta Transformación en la elección.

“De 300 distritos, Morena obtiene 256 y 44 el bloque conservador y en el Senado, Morena y aliados ganan 30 de los 32 estados y dos los gana la coalición PRIAN. Entonces, esto se pasa desapercibido, ayer el debate era otro y no se toma en cuenta esto, pero en la democracia es el pueblo el que decide y fueron ciudadanos a votar de manera libre y secreta decidieron”.

“Primero fue la polémica de que tantos votos y de que se había hecho trampa, de que los votos de Sheinbaum no eran para ella, luego los intelectuales hablando de manipulación, de que se compró a los ciudadanos, faltándole el respeto a los ciudadanos”, dijo sobre el discurso que usó la oposición para que no se avalara la mayoría calificada de Morena y aliados.

La noche del miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el proyecto del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

La decisión fue avalada por Mónica Soto Fregoso, Magistrada presidenta del TEPJF, así como por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera (quien presentó la ponencia) y Reyes Rodríguez Mondragón, mientras que el único voto en contra fue el de la Magistrada Janine Otálora Malassis.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados queda conformada tal y como el Instituto Nacional Electoral asignó la semana pasada: 364 curules para Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México; PAN, 72; PRI, 35; MC, 27; PRD, uno, y otro escaño más será para un legislador independiente.

El proyecto fue presentado luego de que la Soto Fregoso diera a conocer la entrega de 0cho mil 662 impugnaciones recibidas por la Sala Superior y presentadas contra el acuerdo que aprobó el Consejo General del INE, las cuales enfatizó que el Tribunal resolvería a pesar de las presiones y amenazas.

El Magistrado Felipe de la Mata defendió su proyecto al afirmar que es respetuoso acorde a la normativa constitucional y en la materia, sino que también es razonable en términos democráticos y fiel a los precedentes del Tribunal, por lo que resaltó los resultados electorales de los comicios del 2 de junio.

“Puede no gustar, pero esa es la realidad que se escribió el 2 de junio. A este Tribunal no le queda más que hacerla valer pues es su función institucional aunque pueda llegar a incomodar. Debemos honrar la confianza depositada en las urnas, es lo democrático. Nuestro deber no es buscar el aplauso popular, además validar que las reglas del juego se aplique”, apuntó.