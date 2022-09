Nueva fuga en gasoducto ruso es detectada: OTAN reclama sabotaje, Suecia lo descarta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN).- La Guardia Costera sueca ha descubierto este jueves una nueva fuga de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, elevando la cifra total de filtraciones a cuatro, según ha informado el Canal 4 de la televisión de Suecia.

“Se ha descubierto otra fuga de gas en el mar Báltico, confirma la Guardia Costera. Esto significa que se han encontrado un total de cuatro fugas en Nord Stream 1 y 2”, ha detallado la citada cadena durante una retransmisión en directo.

Dos de las fugas en Nord Stream han tenido lugar en la zona del mar Báltico perteneciente a Dinamarca, y otras dos en la zona perteneciente a Suecia.

La unidad de inteligencia de la Policía (SÄPO) de Suecia se ha hecho cargo de la investigación de las fugas de gas y ha descartado la posibilidad de que “una potencia extranjera esté detrás” del supuesto sabotaje.

Durante la jornada del martes, Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron sospechas sobre el hecho de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje. Sismólogos de Suecia han ido más allá y han confirmado explosiones en la zona horas antes de confirmarse las fugas.

La empresa operadora del Nord Stream, Nord Stream AG, indicó el martes que los daños sufridos en los conductos a última hora del lunes “no tienen precedentes”, tras una fuga de gas en uno de los tramos del Nord Stream 2 y una pérdida de presión en el Nord Stream 1, sin que por ahora se conozcan las causas.

Statement by the North Atlantic Council on the damage to the #Nordstream1 and #Nordstream2 gas pipelines ⤵️

La OTAN ha advertido este jueves de que responderá a “ataques deliberados” contra infraestructuras críticas de los aliados tras el sabotaje al gasoducto Nord Stream, que ha provocado fugas de gas en aguas internacionales.

En un comunicado, los 30 aliados han declarado que están preparados para “disuadir y defenderse del uso coercitivo de la energía y tácticas híbridas”. “Cualquier ataque deliberado contra infraestructuras críticas de los aliados tendrá una respuesta unida y decidida”, han subrayado.

“Toda la información disponible apunta a que esto es el resultado de un acto de sabotaje deliberado, irresponsable e imprudente. Estas fugas ponen en riesgo la navegación y provocan un daño medioambiental importante”, ha señalado el comunicado de la Alianza Atlántica.

🇸🇪 supports and associates itself with the statement by the @NATO North Atlantic Council. We stand united in our deep concern over the deliberate attacks on Nord Stream pipelines. 🇸🇪 is working diligently together with partners to address the situation. https://t.co/tg9jBbAUIC

— Ann Linde (@AnnLinde) September 29, 2022