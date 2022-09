Ximenes Belo, exobispo y Premio Nobel de la Paz, acusado de abuso sexual de hombres

ROMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS).- La revista holandesa Amsterdammer publicaba el pasado miércoles 27 de septiembre acusaciones de abuso por parte de varios hombres que habrían sido víctimas en los años 90 del exobispo y Premio Nobel de la Paz en 1996, Carlos Filipe Ximenes Belo, de Timor Oriental. Ximenes Belo presentó su dimisión como obispo en 2002 cuando sólo tenía 54 años, alegando entonces motivos de salud, pero la publicación holandesa asegura que el Vaticano conocía las acusaciones y que también eran conocidas en el país asiático por la comunidad católica.

Belo fue ordenado sacerdote en 1980. Tras estudiar en Roma y Portugal, regresó a Timor Oriental en 1981 para trabajar como profesor. En 1983, el Papa Juan Pablo II le nombró administrador apostólico de la diócesis de Dili, que era entonces la única de Timor Oriental. Fue nombrado obispo en 1989, y siguió siendo administrador apostólico de Dili. Fue un crítico feroz de la opresión Indonesia en Timor Oriental, y denunció públicamente la masacre de más de 200 manifestantes independentistas en un cementerio de Dili en 1991.

Today at the 20th anniversary celebrations of the conferment of the Nobel Prize on Bishop Carlos Filipe Ximenes Belo and José Ramos-Horta. pic.twitter.com/f73gvAKE5S

— Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) October 7, 2016