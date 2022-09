“La OEA es cosa de risa”, de Carlos Puebla. Versión completa de 1989 que puso AMLO

El mandatario mexicano reprochó que la OEA “no se quiere reformar”, a pesar de que “ya cambió el mundo, la mentalidad del pueblo”. “Y siguen los mismos aparatos, la misma política de dominación política hegemónica”, criticó.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió esta mañana poner la canción “La OEA es cosa de risa”, del cantautor cubano Carlos Puebla, luego de que negara reunirse con Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien solicitó una audiencia con él.

“Con todo respeto, Santiago Creel, y los diputados y senadores panistas no han ayudado. […] Allá anda el presidente del PAN [Marko Cortés Mendoza] acusándome en el Parlamento Europeo. El que estaba en la Coparmex me fue a acusar con el rey y otros traficantes de influencias de México ahí van con Estados Unidos a acusarnos al Departamento de Estado, al Congreso, a la OEA”.

El mandatario federal ha reiterado en diferentes ocasiones que la Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo que “cuesta mucho y no da resultados” e incluso, ha pedido reemplazarla y en su lugar crear un nuevo modelo de integración para la región.

Apenas el pasado 12 de septiembre el Presidente habló de las violaciones a los derechos humanos en gobiernos pasados y denunció que esos organismos internacionales guardaron silencio en ese momento.

“Ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos, de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio. ¿No vieron nada? Pues cómo van a ver si se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados. Además, se la pasan muy bien”, dijo el mandatario.

En ese contexto, López Obrador pidió hoy reproducir “La OEA es cosa de risa” mientras coreaba la canción entre risas:

“Me estoy riendo porque hay una canción de Carlos Puebla. Ponla, por los jóvenes. ‘Cómo no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea’. Van a ver ahora porque no se quieren reformar, ya cambió el mundo, la mentalidad del pueblo y siguen los mismos aparatos, la misma política de dominación política hegemónica”.

La canción que sonó en Palacio Nacional, dice:

“Pregunto yo en mi canción / Al que grita y patalea / Caballero de la OEA / Qué pasó con su reunión. / Cómo no me voy a reír de la OEA / Si es una cosa tan fea / Tan fea que causa risa /Ja ja ja ja ja. / Yo estoy acá en mi rincón / Preguntándome hace rato / Cómo es posible que al gato / Le meta miedo el ratón. […] Con ese ir y venir / Me tiene como si nada / Perdone la carcajada / Pero usted me hace reír. / No es miedo el que usted me da / Con su OEA y sus pamplinas / Porque yo de las gallinas / Me estoy riendo por acá”.

Y sigue: “Cómo no me voy a reír de la OEA / Si es una cosa tan fea / Tan fea que causa risa / Ja ja ja ja ja. / Para acabar le diré / En medio de tanta prisa / La OEA es cosa de risa / Y yo riendo seguiré. / Cómo no me voy a reír de la OEA / Si es una cosa tan fea / Tan fea que causa risa”.

Además, del Presidente de México, varios países como Nicaragua han pedido a los Estados miembros de la OEA dejar de entrometerse con la soberanía de otros países.