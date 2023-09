Peña, Osorio, Cienfuegos son señalados por la verdad histórica. Sólo Murillo ha caído

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– La “verdad histórica” sobre lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, fue una construcción que llevó a cabo el Gobierno de Enrique Peña Nieto con la finalidad de dar carpetazo al caso que a 9 años de haberse perpetrado sigue sin ser esclarecido, de acuerdo con lo señalado en el segundo informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

Esta construcción se realizó con la participación de la “Junta de Autoridades” que dirigió la investigación del caso y que fue encabezada por el entonces Presidente Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador Jesús Murillo Karam, el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el Secretario de la Marina Vidal Francisco Soberón, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del Cisen, Eugenio Imaz; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.

De todos estos funcionarios, sólo Murillo Karam fue detenido y señalado de tortura y de ser responsable en el encubimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Actualmente está hospitalizado en la Torre Médica de Tepepan.

Este jueves, los padres de los normalistas pidieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se abra una investigación penal contra el expresidente Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe como parte de la “Junta de Autoridades” al ser los artífices de la “verdad histórica”.

ENRIQUE PEÑA NIETO

El ahora expresidente Peña Nieto se encuentra en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas tanto por este caso como por otras investigaciones de corrupción que pesan en su contra.

A lo largo del caso, Enrique Peña Nieto enfrentó diversas críticas. Por ejemplo, en diciembre de 2024, tres meses después de la desaparición, en la que participaron autoridades, el mandatario acudió por primera vez a Iguala y en un mensaje pidió “superar” lo ocurrido. “El gobierno de la República, junto con el gobierno del estado, estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor”, sostuvo ese día.

No fue la única polémica que protagonizó.

En un mensaje con motivo de su último informe de Gobierno insistió en la “verdad histórica” apuntalada, ahora se sabe, desde Los Pinos: ​​”En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente, pasó justamente lo que la investigación arrojó.

Peña Nieto prácticamente ha desaparecido de la vida pública del país. El exmandatario ha sido cuestionado por los viajes privados que hizo alrededor del mundo y por la “visa dorada” con la cual se instaló en España.

OSORIO CHONG

“Mientras haya dudas del otro lado, de parte de los papás o sociedad, para mí no está cerrado el caso y creo que institucionalmente no está cerrado el caso”, sostuvo Osorio Chong el pasado 8 de noviembre de 2018, ya como Senador, a la periodista Carmen Aristegui.

La Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa ha identificado que Osorio Chong fue uno de los funcionarios de primer nivel que estuvieron presentes en la “Junta de Autoridades” que construyó la verdad histórica.

De hecho, durante la presentación de su sexto y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “una declaración del señor Osorio Chong, como Secretario de Gobernación y responsable del Cisen, sobre mucha de las cosas del Cisen”.

En ese mismo sentido, la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa confirmó que agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hicieron un seguimiento detallado de los movimientos de los normalistas de Ayotzinapa durante el 26 de septiembre y tenía identificado el número de estudiantes, el número de las unidades de transporte que habían tomado, su ubicación, entre otros detalles.

Como Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong era el responsable de esta agencia de inteligencia.

Hoy en día, el que fuera Secretario de Gobernación está en el Senado de la República en donde se separó de la bancada del PRI, partido al que renunció a su militancia el pasado 3 de julio.

SALVADOR CIENFUEGOS

​​“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”.