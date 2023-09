GRO: La marea arroja el cuerpo de un hombre asesinado en Playa Papagayo de Acapulco

La marea arrojó el cadáver de un hombre, quien presentó huellas de tortura y se encuentra en calidad de desconocido.

Acapulco, 29 de septiembre (ElSur).- El cuerpo de un hombre asesinado y con huellas de tortura fue arrastrado por la marea hasta la franja de arena de la concurrida playa Papagayo de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo fue reportado a las 11:41 horas, frente al hotel Krystal Beach, indicó el informe ministerial.

Testigos contaron a las autoridades que el cuerpo estaba envuelto en una sábana y atado de los pies y el cuello y fue sacado a la playa por las olas del mar, hecho confirmado por peritos de la Fiscalía Regional

de Acapulco.

Paramédicos acudieron para brindar los primeros auxilios, pero el hombre ya estaba muerto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.