Entrevista | En la "verdad histórica" hubo cálculo político: Exprocurador de Guerrero

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien es señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, afirmó que hubo un “componente político” por parte del Gobierno Federal, encabezado entonces por el expresidente Enrique Peña Nieto, al momento de crear esta versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Iñaki Blanco aseguró que no colaboró en ningún cónclave, pues recalcó que tenía diferencias marcadas con Tomás Zerón de Lucio entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y responsable directo de la investigación de Ayotzinapa, quien se encuentra en Israel a la espera de ser extraditado a México.

“A mí me parece que sí. Hubo severas diferencias, hubo confrontación, hubo desvío de la indagatoria pero nosotros ahí ya no participamos”.

El exprocurador aseguró que las autoridades deben abrir una nueva línea de investigación que apunte hacia el expresidente Enrique Peña Nieto y todos los exfuncionarios que estuvieron implicados de manera directa en el caso Ayotzinapa con en fin de conocer sus testimonios y así poder contrastarlos con la información que se tiene hasta el momento.

“Yo no he tenido acceso a la información más reciente en ese sentido, creo que debe de abrirse a una línea de investigación en cuanto al entorno político. Yo creo que sí se debe indagar sobre el particular. Hay otro hecho cierto, hasta donde hoy se sabe de esos actores hemos rendido testimonios muy pocos, Ángel Aguirre, su servidor, Omar García Harfuch, pero yo pregunto ¿dónde está el Presidente Peña? ¿Dónde está el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Dónde esta el titular del Cisen, dónde están los entonces responsables de la Marina y la Sedena? yo creo que ellos también deben rendir testimonio, desconozco cuál haya sido su grado de participación en los hechos, pero estimo que si lo que se busca es agotar líneas de investigación estas personas también deben rendir testimonio y deben contrastase con los otros”.

Iñaki Blanco insistió en la tesis de que existió un componente político detrás del caso Ayotzinapa, el cual tenía como finalidad utilizarlo a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante las elecciones estatales de 2015.

“Obligan a Ángel Aguirre a que solicite licencia, Ángel Aguirre como muchos políticos tiene su origen en el PRI, no olvidemos que hay una ruptura cuando en ese entonces so nombre como candidato del PRI a Manuel Añorve, Ángel Aguirre se va entonces como candidato del PRD y el PAN y gana la gubernatura. Hay que tomar en cuenta dos momentos, antes de que ocurra Ayotzinapa se guardan la información para explotarla electoralmente, yo siempre he pensado que lo iban a detener previo al arranque de las campañas”.

Blanco afirmó que luego del triunfo de Héctor Astudillo en Guerrero en 2015, el PRI no se imaginó que los hechos de Iguala tendrían una repercusión directa en contra del partido en la elección federal de 2018.

“Yo no soy partidario de las sospechas, pero después de los hechos de Iguala propicia su salida y yo creo que también es una forma de cobrar venganza, porque al final ellos recuperaron la gubernatura pero jamás imaginaron que el caso Ayotzinapa iba a incidir en la elección federal”.

DENUNCIA CONTRA GÓMEZ TREJO

El extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero señaló directamente a Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), de haber cometido omisiones en las investigaciones, pues señaló, tuvo la posibilidad de perfeccionar todos los errores en que incurrió la anterior administración de la PGR en el conocimiento del caso, pero no lo hizo.

“Él pudo aportar pruebas en carácter superveniente, testimonios, redes técnicas de vínculos, transcripciones de llamadas telefónicas, todo tipo de documentos, no lo hizo. Él sabía que distintos integrantes de los Guerreros Unidos, que en ese momento estaban siendo procesados y que podían ser liberados al alegar haber sido víctimas de tortura. Sabiendo todos esos datos él pudo de algún modo reparado la injusticia y consignar por homicidios, secuestros, omisiones o acciones propias de narcotráfico”.

Iñaki Blanco adelantó con “Los Periodistas” que presentará una denuncia penal en contra de Gómez Trejo por obstrucciones a la investigación y un desvío de la indagatoria.

“Yo creo que se está curando en salud. Yo lo voy a denunciar la próxima semana, lo voy a denunciar penalmente, me parece que incurre en distintas hipótesis delictivas, me parece que hubo una obstrucción, una obstaculación y un desvío de la indagatoria, ya mencioné todas estas acciones de carácter omisivo, el no exhibir protocolos, el no perfeccionar la indagatoria, el no consignar por otros delitos. Y otro hecho bien importante, sabemos que Abarca se le está procesando por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sabemos que Abarca es dueño de la Plaza Tamarindos, que es dueño de la mayoría del centro joyero”.

Hace un año, el 27 de septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinap, renunció a su cargo, justo cuando se cumplían ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Gómez Trejo dejó el cargo por diferencias en “los procedimientos para aprobar las ordenes de aprehensión” del caso Ayotzinapa.

“Él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, señaló López Obrador en su momento.

“El Fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión. Hubo diferencias en ello, yo apoyo en que hayan sacado las órdenes de acuerdo a lo que establece la investigación”, añadió.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado