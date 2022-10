¿Quién es Vijaya Gadde, exdirectiva que vetó a Trump de Twitter y que Musk despidió?

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Luego de que Elon Musk tomara el control de Twitter, se comenzó con el recorte de la cúpula directiva de la empresa: Parag Agrawal, CEO de Twitter; Ned Segal, director financiero; Sean Edgett, consejero general y Vijaya Gadde, jefa legal de la compañía.

De acuerdo con la información de fuentes cercanas que estuvieron en las oficinas de Twitter al momento en que el también director de Tesla y Space X tomó el mando, a Gadde, nombrada por Jack Dorsey para el control de la desinformación, le tachó el baneo que impuso Twitter a la cuenta personal del expresidente estadounidense Donald Trump, y acusó a Twitter no de ejercer la libertad de expresión.

El despido de Gadde muestra uno de los primeros movimientos que se espera que Musk ejecute y es la regresión de todas aquellas cuentas que en algún momento fueron retiradas de la plataforma. Según la estrategia del magnate, con ello se tendrá libertad de expresión en la red social.

En imágenes difundidas en Internet se observa a varios miembros del personal de Twitter, entre ellos Vijaya Gadde minutos antes de que fuera despedida.

Según la información, una de las primeras medidas que adoptaría sería la de habilitar las cuentas de usuarios que habían sido suspendidas permanentemente, entre las cuales está la del expresidente de Estados Unidos, a quien Twitter –aunque también Facebook, Instagram y YouTube– le bloqueó el acceso a la red social después de la publicación de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

Con el cierre de esta compra, Musk asegura que ha “liberado al pájaro”, en referencia al logotipo de la red social, cumpliendo de esta forma el que era el motivo principal por el que quiso adquirir Twitter: promover la libertad de expresión.

El magnate ha sido en los últimos tiempos muy crítico con las políticas de moderación de la plataforma. A principios de año lanzó una encuesta para sus seguidores, a quienes recordó que “la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione” y preguntó si consideraban que Twitter se adhería “rigurosamente” a este principio.

El pasado miércoles 26 de octubre, Musk entró en la sede de la compañía en San Francisco con un lavabo de porcelana, cambió su perfil de Twitter a “Jefe Twit” y tuiteó: “Entrando en la sede de Twitter, ¡que se asimile!” El jueves por la noche, tuiteó, “el pájaro ha sido liberado”, una referencia al logotipo de Twitter.

Ese mismo día, personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que Musk despidió al director ejecutivo Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal y a la asesora legal principal Vijaya Gadde. Ambas personas insistieron en el anonimato debido a la naturaleza delicada del trato. Segal confirmó su salida en una serie de tuits el viernes.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu

Musk se enfrentó en privado con Agrawal en abril, inmediatamente antes de decidir hacer una oferta por la compañía, según mensajes de texto revelados más tarde en documentos judiciales.

En su primer gran medida el jueves, Musk dijo que está comprando la plataforma para ayudar a la humanidad y no quiere que se convierta en un “infierno de todos contra todos”.

¿QUIÉN ES VIJAYA GADDE?

Antes de ser trabajadora de Twitter, Vijaya Gadde formó parte de Silicon Valley en un bufet de abogados llamado Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, luego se convirtió en director senior del departamento legal de tecnología en la misma empresa.

Pese a que su fama creció luego del veto de Trump en Twitter, en 2014 Gadde fue nombrada por la revista Fortune como la mujer más poderosa de la red social.

De acuerdo con su perfil de Linkedin, Vijaya Gadde entró a Twitter en agosto de 2011, como consultora general, pero más tarde se convirtió en directora legal y consejera general de la compañía. Al tiempo de este cambio, anunció la contratación de investigadores en la plataforma para estudiar la salud del discurso en la misma.

Thank you Prime Minister @JacindaArdern for the great conversation today. I look forward to continuing to work with you on critical technology and safety issues as part of Twitter’s ongoing commitment to the #ChristchurchCall pic.twitter.com/4R3hA1YHsI

— Vijaya Gadde (@vijaya) May 28, 2022