Rusia suspende acuerdo de exportación de granos desde Ucrania tras ataques en Crimea

Por Andrew Meldrum

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia anunció el sábado que suspenderá la aplicación de un acuerdo sobre cereales auspiciado por la ONU, por el cual fue posible exportar más de 9 millones de toneladas de granos desde Ucrania durante la guerra y que ha hecho bajar los precios mundiales de los alimentos.

El Ministerio de Defensa ruso citó, como motivo de la medida un supuesto ataque ucraniano con drones contra los barcos de la Flota Rusa del Mar Negro atracados frente a la costa de la ocupada península de Crimea, que según Rusia tuvo lugar a primera hora del sábado. Ucrania ha negado haber realizado el ataque, afirmando que los rusos manejaron inadecuadamente sus propias armas.

La declaración rusa se produjo un día después de que el director de la ONU, Antonio Guterres, exhortara a Rusia y Ucrania a renovar el acuerdo de exportación de cereales. Guterres también instó a otros países, principalmente occidentales, a acelerar la eliminación de los obstáculos que bloquean las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022