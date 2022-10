Hannah Pick-Goslar, una de las amigas más cercanas de Ana Frank, muere a los 93 años

Por Mike Corder

La Haya, 29 de octubre (AP) — Hannah Pick-Goslar, una de las mejores amigas de Ana Frank, murió a los 93 años, informó el sábado la fundación que administra el Museo de la Casa de Ana Frank.

La Fundación Anne Frank rindió homenaje a Pick-Goslar, que es mencionada en el famoso diario de Frank sobre el periodo que vivió ocultándose de los ocupantes nazis en Holanda, por mantener vivo el recuerdo de su amiga con historias sobre su niñez.

“Hannah Pick-Goslar significó mucho para la Casa de Ana Frank y siempre podíamos contar con ella”, indicó la fundación en un comunicado. No ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento.

Pick-Goslar creció con Ana en Ámsterdam luego que ambas familias emigraron de Alemania con el ascenso al poder del partido nazi de Adolf Hitler. Las amigas fueron separadas cuando la familia de Ana se ocultó en un ático en 1942, pero se reunieron de nuevo, aunque brevemente, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, poco antes que Ana muriese de tifus.

We were sad to learn of the death of Hannah Pick-Goslar today at the age of 93. Hannah, or #Hanneli as Anne called her in her diary, was one of Anne Frank’s best friends; they had known each other since kindergarten.

