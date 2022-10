AMLO restituye tierras a pueblo yaqui en Sonora; trabajará más ante cierre de sexenio

El mandatario federal confió en que ya están las bases puestas para que su sucesor continúe con la transformación del país, una vez que él se retire.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado el decreto por el quese restituyeron 29 mil 241 hectáreas al pueblo yaqui, en los municipios de Guaymas y Cajeme, Sonora, luego de que fueran víctimas de una “guerra de exterminio” durante la dictadura de Porfirio Díaz.

El mandatario federal expuso que la voluntad de justicia inició con Francisco I. Madero, pero fue Lázaro Cárdenas quien llevó a la práctica el ideal revolucionario de restituir casi 500 mil hectáreas, mediante una resolución no ejecutada en su totalidad.

“En un acto de justicia revolucionaria, el general Lázaro Cárdenas entregó a los yaquis 491 mil 649 hectáreas; sin embargo, la resolución presidencial no fue ejecutada en su totalidad”, publicó en su cuenta de Twitter. “Por eso, hoy restituimos 30 mil hectáreas a estos pueblos que durante el porfiriato, para despojarlos de sus territorios, padecieron hasta de exterminio”, agregó.

El Presidente López Obrador adelantó que hay posibilidad de ampliar la restitución de tierras durante este acto público en conmemoración de la Revolución mexicana el 20 de Noviembre.

Al cierre del evento, recordó que continúan las acciones del Gobierno federal para cumplir el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, así como su compromiso de regresar periódicamente para evaluar que los avances garanticen un cambio para la comunidad.

“Me tengo que ir porque soy maderista, pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar. En vez de 23 meses son 46 si nos apuramos porque trabajamos sábado y domingo. Ya empezaron todos los proyectos, sólo es cosa de que nos sigan ayudando para que no haya demora y podamos avanzar todo lo que se pueda y tener confianza porque va a haber continuidad con cambio”.

El titular del Ejecutivo insistió que éste será su único y último sexenio, al comentar que se retira en el 2024 para cuidar sus padecimientos que fueron revelados luego del ciberataque al sistema de la Secretaría de la Defensa (Sedena), aunque confió en que “ahora hay democracia” y bases para el cambio.

“Yo ya me voy a jubilar, ya cierro un ciclo, ahora que jaquearon sacaron información de la Sedena y encontraron que tengo como nueve enfermedades, claro, aquí hay muy buenos curanderos, pero ya termino y afortunadamente hay buenos elementos, mujeres y hombres para entregarles la estafeta. Lo más importante es que van a quedar establecida las bases, el cambio de mentalidad, va a estar muy difícil que lleguen a robar, a no tomar en cuenta al pueblo. Ahora ya hay democracia, nada de que el Gobierno va a estar convertido en un comité al servicio del poder”.

La semana pasada, López Obrador aseguró sentirse contento de que “entregará la estafeta” a quien continúe con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación ya que “los corruptos” no regresarán al poder.

También dijo en esa ocasión, que él ya no estará en el 2024 porque se retirará: “Entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo. Políticamente, desaparezco, no quiero ser cacique, líder moral, ya no quiero dar consejos, no voy a hablar de política, ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada, ya termino mi ciclo, y ya van a venir otros”.

El mandatario federal también ha compartido su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien refiere “como sus hermanos”, como los tres principales aspirantes de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, donde se elegirá a su sucesor en el cargo.