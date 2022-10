VIDEOS: Diputada del partido de Bolsonaro persigue y apunta con pistola a un hombre

Madrid, 30 de octubre (EuropaPress) – La Diputada del Partido Liberal brasileño Carla Zambelli, formación por la que Jair Bolsonaro se presenta a la reelección como Presidente este domingo, persiguió a un hombre por las calles de Sao Paulo mientras le apuntaba con un arma de fuego hasta el interior de un bar.

Según recoge el diario O Globo los hechos ocurrieron después de que la Diputada escuchara a un grupo de personas corear el nombre de Lula (da Silva) al salir de un restaurante en la calle Alameda Lorena. Tal y como relató la propia Zambelli, al salir a la calle “estaba maldita”.

A mulher acaba de perseguir um homem no meio da rua com arma em punho, colocando todos em risco!

Los videos difundidos en redes sociales muestran como la Diputada se encara e intenta agredir un hombre después de que este espete “Mañana, Lula”. El hombre se aleja y ella lo persigue, pero la Diputada cae en la acera -aunque más tarde ha mostrado el golpe en la rodilla como prueba de que ha sido agredida-.

Al parecer, según recoge el medio brasileño, otro hombre del grupo que también iba armado habría comenzado a correr portando su arma, tras lo que se ha escuchado un disparo. Sin embargo, Zambelli continúa su persecución al primer hombre hasta un bar cercano, donde le espeta que se eche al suelo y un grupo de personas ha intercedido.

Carla foi agredida fisicamente, empurrada no chão, cuspida e xingada por um grupo de petistas. Assim petistas tratam as mulheres.

Talvez se ela estive com um livro, e não com uma arma, teria sido assassinada.

Arma serve pra isso, cidadão de bem se defender de bandidos. pic.twitter.com/TtzXYlQArx

— Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 29, 2022