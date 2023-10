Un tiroteo deja 2 muertos y 18 heridos en zona de bares de Florida; hay un detenido

Por Curt Anderson y Chris O’Meara

TAMPA, Florida, EU (AP).— Una pelea entre dos grupos se tornó mortal en Florida cuando un tiroteo en una calle de Tampa durante las festividades de Halloween dejó dos muertos y 18 personas hospitalizadas la madrugada del domingo, informó la policía. Un sospechoso está detenido y se busca al menos a otro más.

Al menos dos personas abrieron fuego poco antes de las 3:00 en la cuadra 1600 de East 7th Avenue en el área de Ybor City, dijo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, durante una conferencia de prensa en el lugar.

La pelea se desató en un área con varios bares y clubes nocturnos, y en ese momento había un gran número de juerguistas en el área, detalló Bercaw. De momento la policía no sabe con seguridad si las personas involucradas en la pelea estaban dentro de alguno de los bares antes del tiroteo.

La portavoz de la policía de Tampa, Jonee Lewis, dijo que “cientos” de personas estaban en las calles cuando numerosos locales nocturnos cerraron la madrugada del domingo. Agregó que una persona fue detenida, pero aún no se le han fincado cargos.

Un video publicado en línea muestra a personas, muchas de ellas con disfraces de Halloween, bebiendo y hablando en la calle al momento en que se escuchan alrededor de una docena de disparos, seguidos segundos después por unos ocho detonaciones más, lo que generó una estampida. Algunas personas caen sobre mesas de metal y se cubren detrás de ellas. Un video que se grabó después muestra a policías atendiendo a varias personas heridas que yacían en el suelo.

