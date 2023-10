“Checo” Pérez: “El podio no era suficiente” en el GP México. Por eso arriesgué, dice

El campeón reinante, Max Verstappen, se coronó en el GP de México. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Mercedes) y Leclerc de Ferrari, quien se ganó la enemistad de los aficionados mexicanos por su choque con el de Red Bull.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien comenzó en el quinto lugar del Gran Premio de México 2023, salió decidido a buscar la remontada desde el primer instante. Sin embargo, cuando parecía que podía rebasar a los Ferrari fue impactado por detrás por Charles Leclerc provocando que el Red Bull del mexicano pasara hasta el último lugar. Pese a que fue llamado a zona de pits, el monoplaza del número 11 ya no pudo regresar a la pista. La ilusión duró unos segundos.

“La oportunidad, el sueño de ganar aquí, de darlo todo, de vivir mi carrera con pasión, de vivir estos momentos con pasión, esto me llevó a arriesgar algo que quizá era muy arriesgado de hacer pero que si me hubiera salido, habría salido en primer lugar de la primera curva”, dijo “Checo” Pérez en la zona mixta con medios. “Si soy sincero, lo volvería a intentar porque para mí un podio no iba a ser suficiente, lo único que sueño es con ganar en casa”, remarcó.

“Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa. Soy un deportista, soy un atleta y ya, no hay más. Sé que el día de mañana todo pasará. Me voy tranquilo a casa, lo di todo”. “Checo” aseguró que ahora trabajará para obtener el mejor resultado en el Gran Premio de Brasil la próxima semana para mantenerse en la lucha por el segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos.

DRAMA AT TURN 1!!! Perez and Leclerc make contact 💥 Perez limps on but he is out of the race ❌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/CrkPKusLG7 — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Agony for Checo and the crowd in his home race 😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/6wAHi4qBgJ — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

“Regresar a sumar puntos importantes (en Brasil) y consolidar el subcampeonato, que hoy quizá había que pensar más en él que de que lo hice, peor as ganas de ganar aquí superan cualquier cosa”.

Además, agradeció el público mexicano que siempre lo consiente cuando es local y que en esta ocasión se fue con las manos vacías: “Muchísimas gracias por todo su cariño. Me hacen vivir momentos inolvidables, hay que disfrutar mucho esta momentos porque en unos años serán grandes recuerdos. Me voy muy agradecido por todo su cariño. Me voy muy tranquilo a casa porque lo di todo”, insistió.

“Con la misma determinación y confianza [afrontar as siguientes carreras] que me caracteriza. Vamos a seguir por el mismo camino. Creo que hoy y este fin de semana hemos dado un paso adelante y tengo confianza en que voy a estar muy bien en las siguientes carreras (…) y consolidar el subcampeonato, que hoy quizá había que pensar más en él que de que lo hice, pero las ganas de ganar aquí superan cualquier cosa”, concluyó.

El campeón reinante, Max Verstappen, se coronó en el GP de México. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Mercedes) y Leclerc de Ferrari.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.