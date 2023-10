Morena y aliados (PT y Verde) colaborarán con los damnificados en Acapulco: Sheinbaum

La virtual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los coordinadores parlamentarios de donar un mes de salario para ayudar a la población de Guerrero, luego del huracán “Otis” en Acapulco.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claura Sheinbaum, informó acerca de las labores que su equipo está realizando para ayudar a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán “Otis” en categoría cinco.

A través de un video en sus redes sociales, la virtual candidata a la presidencia detalló que ha platicado con los coordinadores parlamentarios de Partido del Trabajo (PT), Morena y Partido Verde Ecologista (PVEM) para que sus diputados y senadores donen un mes de salario para apoyar a las personas afectadas en en Acapulco.

“Les informó que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas”, informó en un video en redes sociales”, dijo en un videomensaje difundido la tarde de este domingo.

Me he puesto de acuerdo con el Presidente de nuestro partido, @mario_delgado y los Coordinadores parlamentarios de Morena, PT y Verde para donar un mes de salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis. pic.twitter.com/6e9hCck7iI — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 30, 2023

A su vez, la exmandataria capitalina hizo un llamado a la oposición de ayudar a la población, donde destacó que están equivocados en sus señalamientos de que el Gobierno no está actuando. Incluso, destacó que la 4T ha actuado de la mejor manera ante la tragedia ocasionada por “Otis”.

“A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invitó en realidad a que se dediquen a ayudar a la población afectada”, indicó.

Por otra parte, Sheinbaum aseguró que el agua y alimentación donada sigue enviándose a la zona afectada, por lo que continua con el restablecimiento de la electricidad, agua potable, funcionamiento de gasolineras, así como el traslado de pacientes a la capital mediante un puente aéreo.

Finalmente, Claudia Sheinbaum mencionó que este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión con hoteleros y empresarios para abordar el plan de reconstrucción, con la finalidad de ayudar a la infraestructura de la entidad.

“Mañana se va a llevar a cabo una reunión con hoteleros y otros empresarios para iniciar con el plan de reconstrucción y los apoyos que se requieren para ellos”, destacó.

BATRES PIDE A FUNCIONARIOS DONAR SALARIOS PARA GUERRERO

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, hizo un llamado a los altos funcionarios de la administración local de donar tres días de su salario para la compra de víveres para la población afectada por el paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero.

Durante una conferencia de prensa del 28 de octubre, el mandatario capitalino planteó que se debe donar de manera voluntaria una parte del salario de los funcionarios para apoyar la población afectada. Incluso destacó que dicha medida es solo para los secretarios, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores ejecutivos y directores de área de Ciudad de México.

Anuncié que funcionarios de primer nivel del @GobCDMX, incluyéndome, donaremos tres días de nuestro salario para la compra de alimentos que serán entregados a la @SEMAR_mx para su rápido traslado a Acapulco. Continuaremos las acciones en solidaridad con el pueblo hermano de… pic.twitter.com/4Bu1BjcfUl — Martí Batres (@martibatres) October 28, 2023

“La idea es esa, aquí mismo la Secretaría de Finanzas los retiene (los tres días de salario) y con esos recursos que se junten se compran alimentos y se entregan a la Secretaría de Marina”, detalló.

Durante la conversación, Batres señaló que las donaciones podrían aplicarse para los altos funcionarios desde esta quincena, debido a la urgente de la situación en Guerrero, un método que fue empleado durante la pandemia de COVID-19 para la compra de medicamentos.

“Es voluntaria, debe ser voluntaria pero creo que no tendremos ningún problema y todos participarán, yo ya he visto las opiniones de algunos compañeros nuestros favorables a ese planteamiento”, dijo.

Cabe mencionar que Martí Batres cuenta con un salario neto de 83 mil 014 pesos mensuales, por lo que su donativo sería de ocho mil pesos. En lo que respecta al Secretario de Gobierno, su sueldo es de 82 mil pesos netos, equivalente a la misma cifra que el Jefe de Gobierno.