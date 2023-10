Una joven iraní muere luego de ser agredida en el metro de Teherán por no usar hiyab

Jon Gambrell

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La adolescente iraní herida hace semanas en un misterioso incidente en el metro de Teherán cuando no llevaba pañuelo ha muerto, informaron el sábado los medios de comunicación estatales.

La lesión de Geravand el 1 de octubre y ahora su muerte amenazan con reavivar esa ira popular, sobre todo en un momento en que las mujeres de Teherán y de otros lugares siguen desafiando la ley iraní del pañuelo obligatorio en la cabeza, o hiyab, como muestra de su descontento con la teocracia iraní.

“La voz de Armita ha sido silenciada para siempre, impidiéndonos escuchar su historia”, escribió el Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Nueva York. “Sin embargo, sabemos que en un clima en el que las autoridades iraníes penalizan severamente a mujeres y niñas por no adherirse a la ley estatal del hiyab obligatorio, Armita apareció valientemente en público sin él”.

#BREAKING: Burial of 16-year old #ArmitaGeravand in #Tehran today. This school girl was murdered by the Morality police of #Iran's Islamic Regime over not covering her hair in public. Security forces of the regime confiscated her body and forced her family to bury her in Tehran,… pic.twitter.com/LPuuqiMWmw

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 29, 2023