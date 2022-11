AMLO desconoce si “La Barbie” sigue detenido o no; ya se pidió información a EU, dice

El mandatario mexicano detalló que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron las encargadas de solicitar la información correspondiente a las autoridades estadounidenses.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que las autoridades de México solicitaron información a Estados Unidos para conocer cuál es la situación legal de Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, luego de que ayer se diera a conocer que supuestamente el capo ya no se encontraría en custodia de las autoridades estadounidenses, donde estaba en prisión.

En su conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron las encargadas de solicitar la información correspondiente. Además, el mandatario federal pidió esperar a que en las próximas horas las autoridades de Estados Unidos notifiquen sobre este hecho.

“No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no, esto se dio a conocer ayer. […] Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad. Hoy se va a saber si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, en el transcurso del día o mañana se va a saber todo y no nos adelantemos, vamos a esperar para ver qué es lo que está sucediendo”, dijo.

De acuerdo con el texto de Ángel Hernández, del diario Milenio, una revisión al Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP) muestra que Valdez, cuyo número de registro es 05658-748, ya no estaría bajo custodia.

Milenio apunta que se desconoce el motivo de su liberación, aunque se contemplan dos posibles escenarios: que el criminal sea testigo de algún caso o que se encuentre dentro de un programa de protección a testigos.

Por su parte, el blog de noticias inglés Borderland Beat expuso que “su estado en el localizador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones establece que el recluso n.º 05658-748 (enumerado como Edgard Valdez-Villareal) ‘NO ESTÁ EN CUSTODIA BOP’ pero muestra una fecha de liberación del 27/07/2056”.

🚨#ÚltimaHora | Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” ya no está bajo custodia, de acuerdo con e registro de la Agencia Federal de Prisiones, (BOP, por sus siglas en inglés). Había sido sentenciado a 49 años de prisión por tráfico de cocaína y lavado de dinero. pic.twitter.com/AorEgbucFb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 29, 2022

El medio extranjero señala que, normalmente, cuando un recluso es liberado aparece la fecha de su liberación, mientras que, si cumple su condena, se muestra su ubicación y una fecha de liberación establecida.

En su nota, Borderland Beat hace un recuento de casos similares en los que figuras de alto nivel en cárteles de las drogas que se encontraban bajo custodia en Estados Unidos dejaron de estarlo, entre los que nombra a Dámaso López Nunez, “El Licenciado”, Eduardo Arellano Félix, “El Vincentillo” Zambada Niebla e Ismael Zambada García, mejor conocido como “Mayito Gordo” Zambada.

El blog indica que, a diferencia de los anteriores, “La Barbie” es un ciudadano estadounidense, por lo que, en caso de ser liberado por una sentencia reducida, no sería deportado a México, y escudriña la posibilidad, al igual que Milenio, de que Valdez Villarreal podría haber alcanzado un acuerdo de cooperación con fiscales federales luego de declararse culpable de los cargos y estaría bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y/o en una prisión para testigos detenidos.

“Ni modo que se esté buscando en la lista de todos los presos si están o no están” Fue la respuesta que dio AMLO sobre que supuestamente “La Barbie” ya no está en la prisión estadounidense. El gobierno mexicano aún no tiene información. pic.twitter.com/hLZQ3idNEN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 29, 2022

La nota expone que “La Barbie” ya habría cooperado anteriormente con las autoridades de dicho país antes de su arresto.

“El abogado defensor Buddy Parker enfatizó que su cliente cooperó con los agentes de la Ley de EU incluso antes de su arresto en 2010, poniendo su propia vida en peligro. Valdez consideró entregarse a la policía, pero temía que pondría en grave peligro a su familia. Parker le pidió al Juez que se apegara al extremo inferior de las pautas de sentencia y le diera a su cliente 30 años”, dice el medio inglés.

En abril de 2020, la periodista mexicana Anabel Hernández dijo que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, le envió una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de que concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde describe no sólo los millonarios sobornos que recibían Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino que incluso señala que el propio Calderón Hinojosa, Presidente de la República, era el “que encabezaba reuniones de narcos”.

Y tengo entendido, añadió en ese entonces, que “La Barbie” será uno de los testigos estrella si se llega al juicio contra García Luna, que pienso que si él mide el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación, “porque el Gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna”.

Pienso, expuso la periodista en el programa Los Periodistas –que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado–, por la información que existe, que el probable juicio de Genaro García Luna puede arrojar información importante, porque hay una larga lista de gente que puede decir cosas sobre ese Gobierno, y que tiene documentados datos que revelarían aún más detalles de lo que pasó en ese sexenio, y que ahora se niegan.

En junio del mismo año, se informó que “La Barbie” habría trabajado como informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sin que tuvieran conocimiento sus jefes, socios o los funcionarios a los que pagaban presuntos sobornos, como García Luna, Secretario de Seguridad Pública en los tiempos del Gobierno de Calderón; así lo planteó la periodista Anabel Hernández García en un texto publicado por Aristegui Noticias.

De acuerdo con el trabajo de la autora de El traidor: El diario secreto del hijo de “El Mayo”, en un documento judicial de la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia, constata que Valdez Villarreal “dio información sensible a la oficina de la DEA, en San Antonio, Texas, del FBI, en McAllen, y a las oficinas del FBI ubicadas en la Embajada de Estados Unidos en México a través de una tercera persona”.

“El documento data del 2018, cuando fue la audiencia en la que se expusieron los argumentos de la Fiscalía y de la defensa para determinar la cantidad de años de sentencia a los que podía ser condenado Valdez Villarreal. La parte más sustanciosa y sensible del documento fue clasificada durante dos años, manteniéndola en reserva, hasta los primeros meses del 2020”, relató la periodista en la publicación titulada “Valdez Villarreal: el narco testigo de la corrupción de García Luna era informante de la DEA y el FBI”.

Según Anabel Hernández, “La Barbie” pudo haber revelado a las autoridades estadounidenses detalles sobre la corrupción que existía con altos funcionarios del Gobierno mexicano, quienes habrían dado información sensible a miembros de diversos cárteles.