Embajada de EU nos dijo que “La Barbie” sigue bajo custodia, confirma Ebrard

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, seguiría bajo custodia en los Estados Unidos, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, un día después de que circulara información respecto a su estatus “NO BAJO CUSTODIA” en el Buró Federal de Prisiones de dicho país.

“De ‘La Barbie’ todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue”, expuso el Canciller al ser cuestionado al respecto después de la inauguración de una oficina de expedición de pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California.

Ebrard expresó que, igualmente, se mantienen a la espera de confirmación: “Nos dijo la Embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”.

El Secretario de Relaciones Exteriores afirmó que continúa en comunicación con el Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la situación jurídica del que alguna vez operó con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades de México solicitaron información a Estados Unidos para conocer cuál es la situación legal de Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, luego de que ayer se diera a conocer que supuestamente el capo ya no se encontraría en custodia de las autoridades estadounidenses, donde estaba en prisión.

En su conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron las encargadas de solicitar la información correspondiente. Además, el mandatario federal pidió esperar a que en las próximas horas las autoridades de Estados Unidos notifiquen sobre este hecho.

“No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no, esto se dio a conocer ayer. […] Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad. Hoy se va a saber si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años. Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, en el transcurso del día o mañana se va a saber todo y no nos adelantemos, vamos a esperar para ver qué es lo que está sucediendo”, dijo.