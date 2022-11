EU: Declaran culpable a líder extremista por participar en asalto al Capitolio

Por Lindsay Whitehurst, Alanna Durkin Ricker y Michael Junzelman

Washington, 29 de noviembre (AP) — El fundador del grupo Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue declarado culpable el martes de conspiración sediciosa en relación con el violento plan para revertir el triunfo electoral del demócrata Joe Biden, lo que significa un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales sobre la insurrección del 6 de enero de 2021.

Un jurado de Washington D.C. declaró a Rhodes culpable de sedición después de tres días de deliberaciones en el juicio que expuso los esfuerzos del grupo ultraderechista para mantener al republicano Donald Trump en la Casa Blanca a cualquier costo. Rhodes fue absuelto de otros dos cargos de conspiración.

Utilizando decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de las cámaras de vigilancia, los fiscales expusieron su argumento de que Rhodes comenzó a preparar una rebelión armada para detener la transferencia de poderes presidenciales poco después de que se llevaran a cabo los comicios de 2020.

Stewart Rhodes guilty of seditious conspiracy. Huge huge victory for the US in a challenging and deeply important, even historic, case.

A lo largo de siete semanas de testimonios, los jurados escucharon cómo fue que Rhodes movilizó a sus simpatizantes para pelear en defensa de Trump, discutió la posibilidad de una “sangrienta” guerra civil, y advirtió que los Oath Keepers tal vez tendrían que “levantarse en armas” para derrotar a Biden si Trump no tomaba medidas.

All five Oath Keepers defendants found guilty of obstruction of an official proceeding of Congress. Meggs and Watkins found guilty on conspiracy to obstruct.

— Hugo Lowell (@hugolowell) November 29, 2022