VIDEO: Abuchean a Patricia Armendáriz en FIL de Guadalajara por defender a AMLO

Por Antonio Magallán

Saltillo, 29 de noviembre (Vanguardia).- La empresaria y Diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz Guerra, fue abucheada durante su intervención en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2022 por defender al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, Armendáriz recibió chiflidos y reclamos luego de asegurar que López Obrador ha sido el mandatario más liberal que ha tenido el país.

“El Presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador. Escúchenme por favor, este no es un foro político, bueno, si no me dejan hablar pues ya me voy”, sentenció la diputada.