VIDEO: Todo lo que debes saber sobre las aerolíneas y tus viajes, según la Profeco

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- En la última semana ha surgido una ola de cancelación de vuelos impulsada por la expansión de Ómicron, la nueva variante de la COVID-19, con lo cual ya se rebasan los siete mil vuelos perdidos desde el 23 de diciembre a la fecha.

De acuerdo con el portal FlightAware.com, que monitorea el estado del tráfico aéreo en tiempo real, tan sólo el 28 de diciembre se realizaron más de 2 mil 878 cancelaciones, de las cuales, la tercera parte tuvieron como origen o destino los aeropuertos de Estados Unidos.

Sumado a las cuestiones pandémicas, varias razones meteorológicas de ventiscas y tormentas de nieve han agravado el tema de las cancelaciones en las aerolíneas.

Los aeropuertos más afectados son los asiáticos. En origen, los que más anulaciones han registrado son los de Yakarta, Pekín y Shangai, por este orden; en destino, Pekín, Yakarta y Seattle. En el registro por aerolíneas, la más damnificada ha sido China Eastern y Air China (426 y 196 cancelaciones, respectivamente).

Pese a las afectaciones y a la incertidumbre provocada por Ómicron, Estados Unidos aún no ha hecho ninguna prohibición de viajes no esenciales, luego de que los reanudara hace poco más de un mes, el 8 de noviembre. Por el contrario, las autoridades de aviación chinas limitan en la actualidad los vuelos internacionales a y desde China al 2.2 por ciento de los que había antes de la pandemia.

