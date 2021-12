Mark Zuckerberg compra más propiedades en Hawái; suma más de 550 hectáreas en la isla

La compra costó a Zuckerberg y a su esposa Priscilla Chan 17 millones de dólares, el terreno pertenecía anteriormente a una plantación azucarera e incluye el embalse Ka Loko, de más de 130 años.

Ciudad de México, 29 de diciembre (RT).- El cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, adquirieron el mes pasado un terreno en la isla de Kauai, parte del archipiélago de Hawái, informó el pasado domingo el diario local Star Advertiser con referencia al portavoz de la pareja, Ben LaBolt.

El terreno de 44.5 hectáreas pertenecía anteriormente a una plantación azucarera e incluye el embalse Ka Loko, de más de 130 años, conocido por el derrumbe de su presa, en 2006, que resultó en la muerte de siete personas. La compra costó a Zuckerberg y Chan 17 millones de dólares.

Las tierras recién adquiridas se suman a las alrededor de 530 hectáreas que compró en la misma isla en dos ocasiones, en 2014 y el pasado abril. Juntas, forman una propiedad contigua que incluye tierras tanto agrícolas como de conservación, así como la finca Ko ‘Olau Ranch, residencia local de Zuckerberg y Chan.

“Mark y Priscilla continúan estableciendo su hogar en Ko’olau Ranch”, señaló LaBolt. El representante asegura que la pareja cumplirá todos los requisitos legales y promoverá la seguridad del embalse, que se reparó por última vez hace 15 años.

En el pasado la compra de Zuckerberg y Chan fue objeto de críticas por parte de los habitantes locales. En 2016, la pareja construyó un muro de piedra de 180 centímetros, bloqueando el acceso fácil a la playa de Pila’a.

Luego, en 2017, Zuckerberg presentó una demanda contra cientos de residentes locales para obligarlos venderle pequeñas parcelas dentro de su territorio. “Ese es el rostro del neocolonialismo. Aunque una venta forzada no puede desplazar físicamente a las personas, es el último clavo en el ataúd que nos separa de la tierra”, dijo entonces a The Guardian el profesor de derecho de la Universidad de Hawai y originario de Kauai, Kapua Sproat. “Para nosotros, como nativos hawaianos, la tierra es un ancestro. Es una abuela. Tu abuela simplemente no se vende”, agregó.

En 2020, la hawaiana Mia Brier inició una petición para evitar que el fundador de Facebook “colonice” la isla de Kauai. En solo una semana, obtuvo más de un millón de firmas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.