“Quienes primero difaman luego se sienten amenazados”, dice el Gobernador Alfaro

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo hoy que no amenaza al periodista Ricardo Ravelo, quien denunciara persecución en su contra por su parte. Dijo que se le ha acusado en otras ocaciones de nexos con el narcotráfico y que “no se quedará callado”.

“A lo largo de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado”, aseguró Alfaro en su cuenta de Twitter.