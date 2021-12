El Diputado Gutiérrez Luna busca ahora frenar indagatoria contra consejeros del INE

Gutiérrez Luna se retractó de la denuncia penal que interpuso en contra de seis consejeros del INE después de su decisión de aplazar los trabajos para la consulta de Revocación de Mandato.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidencia de la Cámara de Diputados, que recae en el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dijo esta mañana que decidió retractarse de la denuncia penal que interpuso en contra de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) después de que seis de 11 decidieran aplazar, por tiempo indefinido, los trabajos para la consulta de Revocación de Mandato que se llevaría a cabo en los primeros meses del próximo año.

Los once consejeros firmaron un desplegado, dado a conocer el domingo pasado, en el que dicen que no es de una democracia penalizar las discusiones o el disenso. El mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el lunes por la mañana, que no estaba bien esa denuncia penal.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico”, dijo en un primer tuit. Luego agregó: “Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”.

Ya la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para indagar a seis consejeros y el Secretario Ejecutivo del INE, luego de haber votado a favor de posponer la Revocación de Mandato.

La denuncia fue presentada el pasado 23 de diciembre por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, por presuntamente incurrir en irregularidades y faltas administrativas.

De acuerdo con El Universal la indagatoria se turnó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, quien se encargará de determinar si hay elementos para consignar ante el Juez a los consejeros electorales señalados por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Entre los acusados se encuentran el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala, y el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

El 17 de diciembre, con seis votos contra cinco, el Consejo General del INE determinó aplazar la Revocación de Mandato, prevista para el 10 de abril de 2022, hasta en tanto la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional planteada por el órgano electoral en la que reclama a los diputados los recursos necesarios para realizar la consulta.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al INE continuar con los trabajos programados rumbo a la consulta de Revocación, al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados. Días más tarde, admitió también la impugnación de la Consejería de la Presidencia de la República.

Este martes, el Consejero Martín Faz Mora calificó como un “despropósito” las denuncias interpuestas por Gutiérrez Luna ante la FGR en contra de los integrantes que votaron a favor de posponer la Revocación de Mandato, aunque reconoció que al órgano autónomo le faltó explorar otros escenarios.

“Yo en lo personal, aún cuando no formé parte de esa mayoría que acordó la posposición, creo que sí es un despropósito presentar una denuncia penal por un asunto que tienen que ver con una interpretación normativa porque al final de cuentas a lo que nos estábamos enfrentando los consejeros era que la ley nos estaba obligando a hacer algo, pero no tenemos disponibilidad presupuestal”, expresó el Consejero en entrevista con Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Faz Mora señaló que al INE le hizo falta ahondar en otros escenarios y no decantarse por completo en la opción de la posposición: “Había que optar por otros escenarios que a lo mejor ahí sí nos faltó o algunos extrañamos tener más escenarios y no solamente el escenario de la posposición”.

El Consejero recalcó que la vía penal no era el camino a tomar para resolver una controversia, e indicó que los consejeros consideraron la medida como un signo de intimidación.