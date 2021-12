Barcelona confirma brote de COVID: suma 7 casos; Xavi tiene 12 jugadores disponibles

Por Kike Frías

Los Ángeles, 29 de diciembre (LaOpinión).- La buena noticia por el fichaje del prometedor delantero Ferrán Torres queda por los momento en un segundo plano dentro del FC Barcelona. El club confirmó un brote de contagios de COVID-19 en su plantilla.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021