El libro de Boba Fett: 9 datos que conocer antes de ver la serie de Disney+

La nueva serie de la saga de Star Wars, El Libro de Bobba Fet ya se encuentra disponible a través de Disney+ y narra la historia del famoso cazarrecompensas y su conexión con los mandalorianos de la serie The Mandalorian.

MADRID, 29 de diciembre (Europa Press).- Arranca en Disney+ la nueva serie de Star Wars, El libro de Boba Fett. La serie sigue las aventuras del personaje de Temeura Morrison, acompañado por Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Antes de enfrentarse a la flamante ficción que amplía el universo de Star Wars, recopilamos varios detalles importantes sobre el legendario cazarrecompensas.

1. BOBA FETT ES UN MANDALORIANO

La idea de quién es o no oficialmente un mandaloriano se ha vuelto muy importante desde el lanzamiento de The Mandalorian. Durante años, los fans han debatido si Boba Fett forma parte de su clan. La mencionada serie puso fin a ese debate cuando Boba recuperó su armadura. Dentro estaba su identificación personal que probaba que era un mandaloriano porque Jango, de quien fue clonado, era un expósito al igual que el personaje principal de The Mandalorian, Din Djarin.

2. BOBA FETT Y FENNEC SHAND CONOCIERON A CAD BANE

Cad Bane fue uno de los personajes nuevos más queridos de La Guerra de los Clones. Se trataba de un conocido cazarrecompensas que no temía a nadie, ni siquiera a los Jedi. En un episodio inédito de La Guerra de los Clones, Boba se dispone a enfrentarse a Cad Bane, conflicto que tendría como resultado la abolladura del casco de Boba. Es por eso que los fans esperan que El libro de Boba Fett muestre esta pelea. Además, Fennec Shand y Cad Bane también se enfrentaron cuando atacó a la Remesa Mala para conseguir Omega.

3. FENNEC LE DEBE LA VIDA A BOBA

En la primera temporada de The Mandalorian, Fennec Shand fue tiroteada y dada por muerta en el desierto de Tatooine. Una figura misteriosa, que más tarde se desvela que es Boba Fett, le salva la vida. Es por eso que se convierte en la mano derecha de Boba y su más estrecha colaboradora.

4. BOBA ODIA A LOS JEDI

No es ningún secreto que Boba Fett y los Jedi no son aliados. Todo empezó cuando Mace Windu decapitó a su padre en Geonosis. Siendo un niño, Boba fue tras Mace Windu con la ayuda de otros cazarrecompensas

Comienza la era basada en el respeto. #ElLibroDeBobaFett, disponible ahora. Nuevos episodios cada miércoles en #DisneyPlus. pic.twitter.com/TkcM07USDa — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 29, 2021

5. ES EL CAZARRECOMPENSAS MÁS PELIGROSO

Cuando había un trabajo sucio que hacer, Boba Fett era la persona adecuada para encargarse de ello sin errores ni remordimientos. Es por eso que el personaje es conocido como el cazarrecompensas más peligroso de la galaxia.

6. SE ESCAPÓ DEl SARLACC

El cazarecompensas sobrevivió tras ser devorado por el sarlacc en El retorno del jedi después de ser dado por muerto. Ya en las historias de Star Wars Legends, anteriormente conocidas como el Universo Expandido, una serie numerada de cómics de 1991 explicaba que Boba Fett pudo sobrevivir en el vientre de la criatura gracias a su armadura mandaloriana de beskar y al largo proceso de digestión del sarlacc, que tarda mil años en digerir a sus víctimas.

En Star Wars: Dark Empire, escrito por Tom Veitch, la trama se sitúa mucho tiempo después de la caída del Imperio Galáctico, y en un momento determinado Boba Fett aparece para sorpresa de todos delante de Han Solo, y simplemente dice que el gusano sarlacc lo encontró “indigerible”.

Los fans esperan ver cómo Boba Fett escapó en El libro de Boba Fett, aunque una de las explicaciones posibles sería que su armadura le sirviera de protección y por eso no fue digerido por la criatura.

7. BOBA FETT TIENE MUCHOS ENEMIGOS

No hay duda de que la mayor parte del inframundo de Star Wars teme y odia a Fett. Acepta los mejores encargos y no dudará en acabar con cualquiera que se interponga en su camino, incluso si son sus amigos.

8. FENNEC Y SU RELACIÓN CON LOS CLONES

Su alianza con Boba no supone la primera vez que Fennec se encuentra con los clones de Jango Fett. Si bien se considera que Boba es el verdadero hijo de Jango, sigue siendo un clon. Fennec ya tiene experiencia con los clones, comprende sus habilidades y hasta dónde llegarán para hacer su trabajo.

9. JABBA NO ES EL ÚNICO HUTT

Si bien Jabba podría estar muerto, hay muchos más hutts involucrados en su organización criminal. Existe un consejo de hutts que ayudó a dirigir varias partes del imperio. Boba está reclamando el Borde Exterior, pero aún está por ver si otros hutts se opondrán a esta toma de poder. Si bien Jabba podría haber desaparecido, los hutts todavía tienen poder.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press