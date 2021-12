Ricardo Ravelo estará protegido por fuerzas federales; CNDH pide garantizar su vida

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Gobernación informó esta tarde a Ricardo Ravelo Galo que entrará en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno federal que se salvaguarde la vida y la integridad del comunicador mexicano.

La Comisión solicitó a la Guardia Nacional implementar medidas cautelares para el periodista después de que el comunicador denunciara amenazas de parte del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Como resultado de una queja presentada por Ravelo Galo ante el organismo, indicando “si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable” por actos de intimidación del mandatario estatal, la CNDH pidió a las autoridades federales y locales “que se realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal” del reportero.

El organismo autónomo recordó a los gobiernos federal y local que deben cumplir con sus deberes constitucionales y garantizar a los periodistas el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa, los cuales contribuyen “a fortalecer el derecho de las personas a estar informados, fortaleciendo la democracia y pluralidad en el país”.

Este lunes, Alfaro Ramírez dijo en conferencia de prensa que había presentado una demanda por presunto daño moral en contra del columnista de SinEmbargo tras su publicación de los artículos ““Jalisco: Aquí manda el crimen” y “Jalisco: Narco y negocios, a la sombra del poder”, en los cuales el periodista menciona presuntas relaciones entre el mandatario del partido Movimiento Ciudadano (MC) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también pidió esta mañana a la Secretaría de Gobernación y directamente al Subsecretario Alejandro Encinas que haga contacto con el periodista Ricardo Ravelo para que se le brinde protección.

ALFARO PRESENTA DEMANDA

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo en conferencia de prensa el 27 de diciembre que presentaría una demanda por “daño moral” en contra de Ricardo Ravelo Galo luego de dos columnas publicadas en SinEmbargo en donde el periodista explica una presunta relación entre una mujer de nombre María de los Ángeles López, alias “La loba”, y Leonardo Mireles Escobar, ambos personajes relacionados con el CJNG y funcionarios públicos de alto nivel en Jalisco, entre los que destaca el mandatario jalisciense.

“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría que están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, respondió el Gobernador ante la pregunta de un reportero.