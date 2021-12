Alvarado, Pineda y Yotún: Los cambios que Cruz Azul hace de frente al Clausura 2022

AS MÉXICO

A poco tiempo de conseguir el histórico campeonato, la directiva del Cruz Azul decidió cambiar piezas y rejuvenecer la cuadrilla para el Torneo Clausura 2022. Entre los confirmados se sabe que Alvarado, Pineda y Yotún dejan al equipo de la Máquina.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 29 de diciembre (AS México).- El conjunto de Cruz Azul no tuvo un buen semestre, ya que no pudieron ganar la Concacaf Liga de Campeones y tampoco lograron el bicampeonato. A unos días que comience el Clausura 2022, la directiva de la Máquina ya mueve sus piezas y poco a poco las figuras del noveno campeonato han quedado en el olvido.

ROBERTO ALVARADO

Tras tener buenas temporadas, el llamado “Piojo” dejó el plantel celeste para llegar a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Durante su paso por el cuadro celeste, el seleccionado nacional pudo disputar 120 encuentros oficiales, además marcó 14 goles y ganó una liga, una supercopa, una copa y un campeón de campeones.

ORBELÍN PINEDA

Otro de los jugadores que dejó el plantel celeste fue Orbelín Pineda, quien terminó su contrato y decidió no renovarlo para emigrar al futbol europeo. Durante las últimas semanas se ha especulado que el oriundo de Guerrero llegaría al futbol de España para vestir la camiseta del Celta de Vigo.

YOSHIMAR YOTÚN

Por otro lado, el peruano Yohismar Yotún tampoco seguirá en el equipo y su futuro inmediato luce incierto, mientras que Alexis Peña regresará a Chivas tras haber terminado su préstamo. Así mismo, Walter Montoya, Lucas Passerini, Luis Romo, Josué Reyes, Alexis Gutiérrez y Jaiber Jiménez dejarán el equipo.

